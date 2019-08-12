В высшем эшелоне ФСБ всерьёз озадачены темой подготовки к выносу Путина из Кремля как процедуре неизбежной. Аналитики ФСБ абсолютно правильно решили, что если восстаний и революций не избежать, то их надо самим подготовить и возглавить. По их мнению, короткая и быстрая революция, управляемая сверху, это именно то, что через два-три года понадобится для сохранения власти кэгэбистов, олигархов и криминалитета в авторитете над Россией.

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"Верной дорогой идёте, товарищи", – сказали бы Ленин из Мавзолея и Дзержинский из-под стены Кремля. Вся история СССР – это сплошная цепочка таких мини-переворотов сверху. Сталин сделал переворот против "старой гвардии" Ленина, в число которой попал и молодой Бухарин. Хрущёв с Маленковым сделали переворот с разоблачением культа личности Сталина. Брежнев и КГБ свергли Хрущёва и его выдвиженцев, обвинив в уходе от принципа коллективного руководства государством. Андропов и КГБ устроили свой переворот с зачисткой против олигархата Брежнева сразу после его смерти, но не успели развернуться как хотели. Избрание в 1984 г. Константина Черненко генсеком КПСС стало контрпереворотом брежневцев против андроповцев. Но здоровье у 73-летнего сибиряка Черненко оказалось совсем не сибирское. В 1985 г. он покинул сей мир без разрешения партии, андроповцы взяли реванш и провели в генсеки Горбачёва. Егор Лигачёв, лидер брежневцев, подсунул в 1985 г. Горбачёву уральца Ельцина на пост начальника Москвы с дальним прицелом на переворот и свой реванш. Но с осени 1987 г. Ельцин стал выходить из-под контроля и Горбачёва, и Лигачёва. В итоге Ельцин стал самостоятельной фигурой и "третьей силой", поддержанной радикальным крылом андроповцев, которые в августе 1991 г. удачно оседлали волну восстания против бездарного переворота Лигачёва с ГКЧП. Эта волна вынесла их на вершину власти и оставила там надолго.

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Теперь в ФСБ тоже хотят поймать такую волну в тот момент, когда она будет смывать олигархат Путина, который всё больше похож на обрюзгшую компанию вокруг Брежнева. Можно даже сказать, что ближний круг Путина устал от власти и роскоши жизни, как и окружение Брежнева, но в отличие от них, сам ищет пути безболезненного отхода от дел, а не полагается на волю случая и марксистскую диалектику.

Поэтому текущая задача для ФСБ – обеспечить максимум комфорта такого транзита для всех этих вип-пассажиров. Включая и группу вокруг своего высокого экс-начальника Николая Патрушева, впавшую в профессорский маразм и мечтающую о воссоздании в РФ сословия дворян. Примыкающий к ней "режиссёр всея Руси" Никита Михалков в 2013 г. на пробу даже попросил реабилитировать крепостное право и попытался обосновать его полезность и целесообразность. О патриархе Кирилле и других коллегах в РПЦ тоже надо позаботиться, чтобы богобоязненный русский народ-богоносец не сотворил с ними чего-нибудь непотребного.

Для решения этой задачи ФСБ использует различные инструменты, в числе которых и настоящий "господин полковник" Гиркин, находящийся в международном розыске за сбитый в 2014 г. малазийский пассажирский самолёт и не только из-за него. Гиркин пять лет не вылезал из Ютуб-каналов советского имперца Максима Калашникова, пока оба в этом году не заявили, что 9 мая на шествие "бессмертного полка" без портрета Сталина не пойдут. Ходить со Сталиным по Москве им настоятельно не рекомендовали на одном закрытом собрании. Оба на это сильно обиделись, и Калашников даже сказал в ютубе, что в РФ наступил полный конец свободы, если со Сталиным пройти на 9 мая нельзя. За эту "антипартийную выходку" ФСБ обоих надолго отлучила от Ютуба, так как ругать Путина и создавать "Комитет 25 января" для его свержения им разрешалось, но не выполнять решения партии, и тем более их критиковать, разрешения не было.

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Калашников покаялся, стал исправляться, и с июля его стали дозированно выпускать в Ютуб. С Гиркиным в это время возникла новая проблема: Международный следственный комитет по делу о сбитом малазийском самолёте потребовал от РФ его выдачи и на всякий случай заявил его в розыск, так как не сомневался, что Кремль его не выдаст. В результате в ФСБ впали в задумчивость: как быть с Гиркиным, который фигура раскрученная. Жаль выводить его из информационного оборота, слишком много сил и времени вложено, и делать вид, что Гиркин в России больше не живёт. Создавать равноценный персонаж "с нуля" и быстро – сложно.

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Выход ФСБ нашло, вопреки вечным жалобам Гиркина, что оттуда уволили всех умных, включая его, и оставили только исполнительных дураков. Гиркину стали делать новый имидж – подпольщика-революционера, зовущего Русь к топору. Спрос на таких на России всегда есть, а в подполье он потому, что его ищут "тёмные силы" из-за рубежа. Сам он так представил ситуацию: в Кремле думают о моей выдачи в Гаагу, где меня осудят на 30 лет, но отсидеть не дадут, а выдадут Киеву, где повесят как Саддама Хусейна. Но пока меня не выдали в Гаагу, я буду вести борьбу с компрадорским режимом в РФ. Гибридно, не очень логично, но должно впечатлять дев и юношей со взором горящим.

С этим новым имиджем старый имперец Гиркин и поехал в Петербург нелегально, где встретился с русскими националистами в клубе Розанова, чтобы наставить тех на путь истинный. Нацист и имперец Гиркин, поучающий тех, кто хочет Россию для русских, кричит "Хватит кормить Кавказ!" и требует от него отделиться, – это прикольно само по себе, и свидетельствует о желании ФСБ использовать националистов "в тёмную".

Главный посыл, который Гиркин передал им от своего начальства: не носитесь с идеей национального русского государства, так как оно никому не нужно. Не только якутам, что он вполне реалистично доказал слушателям, но и самим русским где-то в Смоленской или в Калужской области. Дагестанцы и башкиры вообще якобы не дадут русским отделиться от них без войны.

Так он подвёл их к мысли, что тратить время и силы на борьбу за русское национальное государство глупо, а лучше потратить их на сохранение существующей империи, которую угробил Путин. Попутно Гиркин, похоже, выдал экспромт от себя, что преобразованная РФ должна стать империей русских и татар. Сомнительно, что начальство уже разрешило ему переименовать РФ в Золотую Орду наоборот. Впрочем, тему: монголо-татарское иго было не игом, а полезным симбиозом, в массы стали активно внедрять с 2016 г. Так что, возможно, я клевещу на Гиркина и лицензия на такое переименование у него есть.

Путин, по мнению Гиркина, угробил РФ в 2014 г., когда аннексировал Крым, вместо того, чтобы сделать из него подобие Приднестровья. Лично Гиркин, якобы понял это ещё в марте из разговора с Аксёновым, но почему-то пять лет поддерживал аннексию Крыма и лишь сейчас её осудил, пусть и специфически. Если уже Гиркин начал осуждать захват Крыма, то это крайне символично и симптоматично.

Дальновидные люди ещё в 2014 г. писали и говорили: аннексия Крыма – это начало конца РФ. Вот, это уже поняли и в Кремле. В Ольгино и на других фабриках троллей ещё не поняли, но это не имеет никакого значения. Там вообще не замечают, как РФ пять лет мочат санкциями и не только, и всё ждут "маски шоу" в Ольгино или, когда украинская ДРГ набьёт морду Шарию или другому какому троллю в подъезде. Тогда точно поверят, что РФ мочат. Пока "ольгинца" не побьют или зарплату ему не выдадут, то он верит, что и с РФ всё путём.

Сейчас в Кремле действительно продумывают схемы как вернуться назад в состояние до 20 февраля 2014 г., когда началось российское вторжение в Крым. Вдруг "прозревший" Гиркин лишь озвучил по указанию начальства для совсем "крымнашной" публики такую "благую весть" и одну из схем, по которой это можно осуществить.

Таких схем две: короткая и длинная. На короткую и указал ретроспективно Гиркин: РФ отделяется от Крыма или Крым отделяется от РФ и объявляется новым и независимым государством. Длинная – Москва начинает переговоры о возврате Крыма Украине, но на условиях, сходных с теми, на которых она хочет вернуть нам Приазовье и Донецкий кряж. Употребляю эти географические реперы, так как такой привязки как Донбасс – Донецкий угольный бассейн – уже физически нет. Уголь почти выбран, шахты заливает вода, и ЕС к 2030 г., а к 2050 г. – Китай и остальной мир планируют отказаться от использования угля как топлива. По факту такого журналистского репера как Донбасс, подобного "ржавому поясу" в США, уже нет. В дальнейшем этот термин будет ещё какое-то время жить лишь у специалистов по истории экономической географии.

Размышления и работа ФСБ над схемами возврата Крыма Украине и стала причиной внезапного "прозрения" Гиркина и доведения до тех масс, у которых он имеет авторитет. Это направление мыслей Кремля подтверждают и два других факта.

Первый, план Кремля переселить из РФ в Крым 300-400 тыс. человек до конца 2020 г. Второй, массовый всплеск высказываний в июле и августе чиновников из оккупационной администрации в Крыму в духе того, что крымчане должны забыть об Украине, что полуостров никогда больше не будет частью украинского материка, потому что никогда, и т.п. Такое впечатление, что в Крыму готовятся к ещё одному, так сказать "референдуму", и начали досрочно агитацию. Срочное переселение в Крым больших масс колонизаторов вполне логично и не зависит от того, какую из двух схем формального ухода выберут в Кремле. Вполне логичен и срок переселения. ФСБ, и не только оно, прогнозирует с 2021 г. острую фазу системного кризиса в РФ, и надо успеть до её начала. Любопытно, когда коллаборанты в Крыму начинают сильно паниковать, что РФ от них отделится, то им для успокоения присылают Медведева или Путина. Сейчас прислали Путина – значит всё серьёзно.

Гиркин тоже живо и убедительно растолковывал питерским русским националистам о грозящей катастрофе и как с ней бороться, но ничего нового для нас не открыл. Все те швы, по которым будет расползаться РФ, были намечены мной и другими украинскими авторами, ещё в публикациях 2018-2019 г., когда стало ясно, что РФ вступает в системный кризис. Некоторые просто молчали, посмеивались и делали своё дело. Гиркин до июля 2019 г. ничего такого не говорил, и его "прозрение" лишь часть нового имиджа, который ему создают те "глупые" люди, которые остались в ФСБ, когда он ушёл. Теперь они "накачивают" его аналитикой.

Гиркину от работы на ФСБ уже не отвертеться, иначе, таки да, – выдадут в Гаагу. Не захотят в Кремле получить очередную пощёчину, если можно уклониться и выдать его. Он там всё равно ничего нового не скажет, почти всё, что знал, уже изложил в Интернет, включая фразу "Это я начал войну". Гиркин для Кремля и ФСБ сейчас ценен лишь как фигура для внутриполитического употребления в качестве потенциального лидера для русских националистов.

Пока ему в основном отводят роль провокатора, разогревающего публику. По этой причине Гиркин и ушёл от прямого вопроса из зала: почему он не возглавит движение и восстание против ненавистного Путина. Сначала Гиркин сослался на возраст, геморрой и другие болячки, но затем нашёл два более веские причины.

Во-первых, сказал, что он лишь военный, который не разбирается ни в экономике, ни в социологии, а потому не может и не должен управлять государством после свержения Путина. Отсталое всё-таки государство РФ. В Украине уже все разбираются во всём, в том числе в экономике, и готовы завтра стать если не президентом, то депутатом Верховной Рады, и сразу навести везде порядок. Не становятся только потому, что лень, и ремонт в квартире пятый год не закончен.

Второй ответ Гиркина был – русским националистам, патриотам и имперцам вообще не гоже свергать Путина, пусть это сделает Навальный, а потом мы свергнем его и направим РФ по верному пути. Он даже отвёл Навальному роль второго Керенского. Поэтому мы на митинги не ходим, и вообще митинги, – это пустое, резюмировал Гиркин, у которого в активе лишь два митинга "Курилы наши" и "дохлые", по его честному признанию. Ленин, которого обильно цитировал Гиркин, с ним бы не согласился, так как любил и митинги, и перевороты, и знал в них толк.

Более интересным инструментом игры ФСБ чем Гиркин, становится главред "Эха Москвы" Венедиктов, появившийся в Киев. Интересным, так как через него будут играть сложную и многоходовую партию, направленную как на вынос Путина, так и на захват Украины. Финал её должен выглядеть приблизительно так: в России свершилась, наконец, самая правильная революция, о которой так долго говорили на "Эхе Москвы", и теперь две сестры могут свободно объединиться в братских объятиях и удушить в них ещё и Беларусь. Для этого Венедиктов хамски требует на ресурсах ФСБ в Украине – Страна.UA и у Гордона разрешить ему открыть в Киеве, во Львове и в Одессе офисы "Эха Москвы", изменить закон о языке и квотах на радиовещание, и срочно забыть о всех погибших в войне с РФ.

Для начала пусть Венедиктов приедет в Чечню и откроет офис в Грозном, где на него в 2016 г. обещали спустить собаку Кадырова, объяснив это так: "Настолько разгавкались некоторые "моськи", что "Эхо" слышно из самой Москвы!". Затем Венедиктову и "Эху Москвы" следует извиниться перед народом Украины и начать сбор средств для уплаты ему компенсаций и репараций, подобно тому, как это сделали немцы, на пример которых он ссылает. Вот только зачем нам в Украине "Эхо Москвы", если история московской автократии близится к своему логичному финалу? На данном этапе наличие офисов "Эха" в Украине будет лишь подтверждением тезиса Кремля, – митинги в Москве организуют из Киева. Оно нам надо?

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