"Сергей из Киева": в России в ложных минированиях нашли "украинский след"

В Россииза последний месяц массово минировали суды, школы и торговые центры. В ложных минированиях журналисты нашли "украинский след".

Как пишет "ВВС Русская служба", звонки о минировании зданий и учреждений, возможно, поступали из Украины.

Журналисты рассказали, что в России расследуется дело, посвященное краху криптобиржи Wex - некогда крупнейшей русскоязычной площадке по продаже криптовалюты. Источники издания сообщают, что за массовыми минированиями в РФ может стоять один из пострадавших клиентов Wex с Украины.

"Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей", – говорится в публикации.

Также источники в руководстве мэрии Москвы отметили, что сообщения о минировании поступают с территории Украины.

"Расследованием занимается (руководитель главного управления МВД по Москве Олег) Баранов", – отмечено в сообщении.

Минирование в РФ

Кроме того, издание навело ряд косвенных признаков , что подтверждают, что лжеминер находится в Украине. Так, журналисты отправили письмо на электронный адрес минера и получили ответ, где использовалось украинское слово "рагуль православный".

Сообщения о минирования поступали каждый с 28 ноября, лишь 25 декабря их не было, когда в Украине отмечали Рождество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошла очередная волна ложных минирований. Среди объектов оказались аэропорты и вокзалы.

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