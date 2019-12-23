"Серьезные люди давно поняли!" Лавров сделал циничное заявление о Крыме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "авторитетные западные политики" давно поняли, что якобы Крым является частью РФ.

Как он заявил, выступая в Совете Федерации, западные политики используют эту тему якобы для "сдерживания страны", передает ТАСС.

"Не понимать, что Крым – это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли", – сказал Лавров.

Сергей Лавров eadaily.com

Также он заявил, что Россия будет добиваться прекращения так называемой дискриминации русскоязычного населения Украины.

"Мы готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил об отсутствии формулы деоккупации Крыма, активно нарабатывает стратегию возвращения украинского полуострова, аннексированного Россией.

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