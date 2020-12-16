В России освободили узника Кремля, помогавшего украинцам

Таша Адамович Новости России 10:27, 16.12.2020 Обновлено: 10:34, 16.12.2020

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов сообщил об освобождении российского активиста Константина Котова, помогавшего украинцам.

Информацию о том, что россиянин на свободе, он разместил в Facebook. Котов отбывал наказание за неоднократное участие в несанкционированных митингах в Российской Федерации.

"Костя Котов на свободе!" – написал Сенцов.

Сенцов сообщил об освобождении Котова
Facebook Олег Сенцов

Что известно о Константине Котове?

  • Котову 34 года, он программист из Москвы.

  • Фигурантом дела о неоднократных нарушениях на митингах по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ стал после того, как с марта по август 2019 года пять раз привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

  • Российского активиста задержали 13 августа 2019 года, а 20-го арестовали.

  • Сам москвич назвал свое дело политическим.

  • 5 сентября 2019 года московский суд приговорил Котова к четырем годам колонии.

  • В апреле этого же года наказание ему смягчили до полутора лет колонии.

  • С учетом времени, проведенного в СИЗО, Котов вышел на свободу 16 декабря 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Сенцов поддержал российского активиста Котова. Как написал режиссер на своей странице в Facebook, тот поддерживал узников Кремля и носил передачки в Лефортово украинским морякам.

Арест и тюремный срок Котову Сенцов прокомментировал так: "Путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и как всегда любого!"

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