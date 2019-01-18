Сенсационный поворот: ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в российском Магнитогорске

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома (39 жертв) и маршрутки (3 жертвы) в российском Магнитогорске.
Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на газету ИГИЛ, которая отслеживает активность боевиков. Сенсационные данные пока не подтвердили сами террористы.
"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", – говорится в сообщении.
"360"
Ранее появлялась информация о том, что взрывы в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами. В СК РФ эти данные опровергли и заявили, что следствие продолжается.
IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился весь подъезд.
Официальная причина — взрыв бытового газа, позже появились кадры обрушение подъезда.
Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.
1 января стало известно о новом смертельном ЧП в Магнитогорске – загорелось маршрутное такси.
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