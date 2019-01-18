МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Сенсационный поворот: ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в российском Магнитогорске

4.7тЧитать материал на украинском

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома (39 жертв) и маршрутки (3 жертвы) в российском Магнитогорске.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на газету ИГИЛ, которая отслеживает активность боевиков. Сенсационные данные пока не подтвердили сами террористы.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", – говорится в сообщении.

Новости
Смертельный взрыв в Магнитогорске: жуткий снос подъезда попал на видео

ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Магнитогорске

"360"

Ранее появлялась информация о том, что взрывы в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами. В СК РФ эти данные опровергли и заявили, что следствие продолжается.

ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Магнитогорске
ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Магнитогорске
ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Магнитогорске
ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Магнитогорске

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Новости РоссииИГИЛ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
6
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги