Сенсационный поворот: ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в российском Магнитогорске

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома (39 жертв) и маршрутки (3 жертвы) в российском Магнитогорске.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на газету ИГИЛ, которая отслеживает активность боевиков. Сенсационные данные пока не подтвердили сами террористы.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", – говорится в сообщении.

Ранее появлялась информация о том, что взрывы в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами. В СК РФ эти данные опровергли и заявили, что следствие продолжается.

