Главная Новости
23 января • обновлено в 09:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Семья" наехала на Путина? Появилось объяснение резкому изменению курса Кремля

3.3т
Читать материал на украинском

Внесение правок в Конституцию России и подготовка к так называемому транзиту власти свидетельствует о том, что на президента РФ Владимира Путина, скорее всего, начали оказывать давление.

Такое мнение высказал экс-советник хозяина Кремля Андрей Илларионов в своем "ЖЖ". "...Собеседники Путина – никакие не заговорщики, а давние знакомые Владимира Владимировича, его добрые друзья и старые товарищи", – написал он.

Новости
Встреча с Путиным в Израиле: Зеленский обозначил тему

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

По его словам, среди них – как военные (генерал-полковники, в основном), так и штатские люди.

"Некоторые из них действительно "свихнулись на ядерном оружии", причем в гораздо большей степени, чем их собеседник Путин", – допускает Илларионов.

При этом он подметил главную трансформацию в России, которая заключается в принципиальном изменении природы нынешнего политического режима в стране. "До 15 января это был тандем спецслужб и сислибов при очевидном доминировании спецслужб. А теперь это гомогенный режим одних спецслужб", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.

  • Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

  • Американское издание The New York Times предполагает, что Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
17
Смешно
7
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Секта Толкователей Послания Путена
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Питон Каа
Питон Каа
Зачистили, значит, сислибов, это хорошо, но ведь все равно не всех...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги