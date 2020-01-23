"Семья" наехала на Путина? Появилось объяснение резкому изменению курса Кремля

Внесение правок в Конституцию России и подготовка к так называемому транзиту власти свидетельствует о том, что на президента РФ Владимира Путина, скорее всего, начали оказывать давление.

Такое мнение высказал экс-советник хозяина Кремля Андрей Илларионов в своем "ЖЖ". "...Собеседники Путина – никакие не заговорщики, а давние знакомые Владимира Владимировича, его добрые друзья и старые товарищи", – написал он.

Владимир Путин ТАСС

По его словам, среди них – как военные (генерал-полковники, в основном), так и штатские люди.

"Некоторые из них действительно "свихнулись на ядерном оружии", причем в гораздо большей степени, чем их собеседник Путин", – допускает Илларионов.

При этом он подметил главную трансформацию в России, которая заключается в принципиальном изменении природы нынешнего политического режима в стране. "До 15 января это был тандем спецслужб и сислибов при очевидном доминировании спецслужб. А теперь это гомогенный режим одних спецслужб", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

Американское издание The New York Times предполагает, что Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.

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