''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое фото, которое вызвало споры в сети.

Снимком в головном уборе с козырьком она поделилась на своей странице в Instagram. "По Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь", – написала Захарова под кадром в салоне автомобиля.

Пользователи вступили в дискуссию под постом. Одних приятно удивил непривычный образ россиянки. "Дерзкая и сексуальная", – прокомментировали они.

Мария Захарова Instagram Мария Захарова

Других же смутил неухоженный внешний вид чиновницы.

"Ну вы же официальный представитель страны, ну запишитесь вы на маникюр. Все равно же государство всё оплачивает из нашего кармана, мы разрешаем", "Ногти, смотрю, не накрашены. Неужели много дел по хозяйству", "Грызет от нервов", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову подняли на смех из-за "б*ндеровской шляпы".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.