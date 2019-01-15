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''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть

3.6тЧитать материал на украинском

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое фото, которое вызвало споры в сети.

Снимком в головном уборе с козырьком она поделилась на своей странице в Instagram. "По Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь", – написала Захарова под кадром в салоне автомобиля.

Пользователи вступили в дискуссию под постом. Одних приятно удивил непривычный образ россиянки. "Дерзкая и сексуальная", – прокомментировали они.

Новости
''Чтоб по дороге в рай не мерзнуть?'' Захарову разнесли за новое ''стильное'' фото
Мария Захарова

Мария Захарова

Instagram Мария Захарова

''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть
''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть

Других же смутил неухоженный внешний вид чиновницы.

''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть
''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть
''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть
''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть
''Сексуальная!'' Дерзкий образ Захаровой удивил сеть

"Ну вы же официальный представитель страны, ну запишитесь вы на маникюр. Все равно же государство всё оплачивает из нашего кармана, мы разрешаем", "Ногти, смотрю, не накрашены. Неужели много дел по хозяйству", "Грызет от нервов", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову подняли на смех из-за "б*ндеровской шляпы".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
А пьяньім уже можно за руль? Хотя такому сапогу можно. И даже нужно.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Дура из МиДа Пидороссии...
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