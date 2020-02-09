Россия проводила секретные испытания оружия "судного дня": всплыли удаленные кадры

Для испытаний пусковой шахты российской межконтинентальной ядерной торпеды 2М39 "Посейдон" в режиме секретности использовалось океанографическое судно "Академик Александров" проекта 20183.

Об этом пишет Covert Shores. В блоге обращается внимание на удаленный c YouTube ролик из Северодвинска. Он появился в июне 2019 года и набрал всего 380 просмотров.

В подписи к нему говорилось о завершении морских испытаний "Академика Александрова". Несколько скриншотов видео были опубликованы блогером.

Судно "Академик Александров" использовалось для испытаний "Посейдона" hisutton.com

В данном видео Covert Shores заметил трубообразный элемент и кран, находящиеся в кормовой части судна. Согласно данным автора блога, обнаруженные объекты могут предназначаться для испытаний прототипа пусковой шахты 2М39 "Посейдон".

Кроме того, в ноябре пользователь Twitter с ником NewtonTheory обратил внимание, что контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611 может быть частью системы "Посейдон".

Судно "Академик Александров" использовалось для испытаний "Посейдона" hisutton.com

Судно "Академик Александров" использовалось для испытаний "Посейдона" hisutton.com

Судно "Академик Александров" использовалось для испытаний "Посейдона" hisutton.com

Судно "Академик Александров" использовалось для испытаний "Посейдона" hisutton.com

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