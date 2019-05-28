Секретную шпионскую базу России засекли из космоса: обнародованы снимки

Спутники сняли новую секретную российскую арктическую базу, где размещается целая стая специально обученных белух-шпионов.

Один кит приплыл к берегам Норвегии, передает DailyMail. По словам местных, которые увидели белуху, он отзывается на призывы людей. На теле белухи была упряжка с надписью "оборудование Санкт-Петербурга".

По информации издания, на млекопитающем было крепление для камеры. Проанализировав спутниковые снимки, специалисты пришли к выводу, что Россия перенесла стаю белух на базу Оленья Губа в бухте Баренцева моря. Один же кит сбежал в Норвегию.

Аналитики H I Sutton обнаружили возле пирса две новые ручки. Согласно их данным, российский флот все еще работает с морскими млекопитающими в Арктике. На пристани также был пришвартован российский шпионский корабль "Янтарь".

В 2017 году пропагандистский телеканал "Звезда" обнародовал программу экспериментов с китами в военных целях. Их цель состояла в том, чтобы использовать морских млекопитающих в подводной войне, в том числе их пытались научить убивать врагов.

В России уже успели заявить, что кит сбежал из гражданского исследовательского института в Санкт-Петербурге.

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Секретную шпионскую базу России засекли из космоса DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия впервые показала новую военную базу закрытого типа "Северный клевер", расположенную в Арктике

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