Очень показательный инцидент случился на одном из ведущих российских новостных порталов, посвященным финансам – "Финанс.ру". Вчера вечером там была опубликована статья с названием: "Сдохла она или еще не сдохла?". А сегодня ее уже нет. Вот скриншоты, подтверждающие как наличие статьи вчера, так и ее отсутствие сегодня.

В общем, в статье не было какой-то особой крамолы и тем более – выпадов в адрес Путина лично. Да и уместить там что-то существенное просто не получилось бы, поскольку текста там было всего на два абзаца. Тем более, что там обыгрывались слова одиозного российского деятеля, Анатолия Чубайса, который давно плавает "в верхних слоях" и знает, где начинаются жестко табуированные темы, за поднятие которых могут случиться несчастные случаи.

Но в общем, он заявил о том, что экономика РФ подходит к своему логичному финишу, поскольку стала максимально сырьевой, и привел цифры, которые показывают долю сырьевой отрасли в экономике страны, в частности – часть в ВВП, налоговых поступлениях и валютной выручке, поступающей в страну.

Он заметил, что падение всех этих показателей, связанных с очевидным торможением нефтегазовой отрасли, носит не временный характер, а свидетельствует о том, что мир вошел в стадию перехода на новый уровень, на котором углеводородное сырье будет полностью выведено из оборота. По его словам, это произойдет в ближайшие 20-30 лет, но не рывком, а в режиме постоянного снижения потребления углеводородов.

То, что наблюдается прямо сейчас, это, по его словам, ни что иное, как начало этого длительного и главное – неизбежного процесса. То есть, удивляться тут нечему, а ожидать каких-то кардинальных и положительных (для РФ) изменений – нет никаких оснований. Ну и с учетом того, что на Московии просто нечем заменить выбывающую часть экономики, то и общий вывод его такой, что она еще не сдохла, но находится в этом в процессе издыхания.

В общем, по большому счету, он не сказал ничего нового и такой ход событий уже описан в подробностях и деталях, а целый ряд стран уже не просто определили для себя дату выхода на "полный ноль" в плане потребления углеводородного сырья, но уже и утвердили соответствующие программы и движутся в этом направлении прямо сейчас.

Что самое неприятное, эти программы приняты странами, на которые приходится максимальный сбыт российских углеводородов, а именно, речь идет о Европе и Китае. Это – объективный фактор и против него не попрешь.

А ведь этот процесс вряд ли будет идти дальше так, как это сейчас демонстрирует картель ОПЕК+. Сейчас раздаются квоты на сокращение добычи нефти, но чем дальше будет продвигаться этот процесс, тем более жесткими будут и меры борьбы за остатки рынка. Аравия это уже показала, обвалив цены, и если бы не Трамп, то мы бы уже увидели эти новые методы в действии.

Страны, у которых себестоимость добычи нефти минимальна, вполне могут снизить цену практически до нулевой наценки и держать такую цену до тех пор, пока с рынка не начнут вываливаться конкуренты с затратными способами добычи нефти. Это – нормальный рыночный механизм, который убирает неэффективных игроков, которые считали, что они схватили бога за бороду. Или не бога и не за бороду, но схватили.

Кстати, сланец тут под большим вопросом, поскольку за десять лет себестоимость этого способа добычи нефти совершила почти отвесное пике и кто его знает, как дело будет обстоять дальше. Ну а кроме того, крупные потребители, наподобие США, вполне могут поддержать добычу собственной нефти для собственных нужд. А вот РФ, с ее "тяжелой" нефтью и удаленностью мест добычи как от цивилизации, так и от наливных терминалов, вылетит в числе первых.

Это значит, что у РФ нет тех самых 20-30 лет, которые Чубайс отвел для всей отрасли, как предел жизни. Московия вывалится из обоймы экспортеров нефти самой первой и в тот момент, когда арабам надоест играть в эти игры и они начнут "зачищать поляну". У Москвы же нет резервов по массе причин. Главное, Путин и Ко, даже перед лицом краха, никогда не изымут коррупционную составляющую, сидящую в цене нефти.

Ведь нормальные люди пилят уже заработанное, а эти закладывают "дельту" в цену и получается, что технический уровень рентабельности подскакивает на размер этой дельты. Кроме того, какое-то время можно компенсировать убытки за счет внедрения новейших технологий, что должно положительно отразиться на себестоимости.

По понятным причинам, у Москвы нет доступа к таким технологиям, что подтверждается решением правительства поручить Рогозину разработать их в срочном порядке. Ну и нельзя забывать еще и то, что саудиты, например, имеют нефть, которая фонтанирует самостоятельно и ее не нужно поднимать из недр искусственным путем. Плюс к тому, нефтяные поля находятся рядом с наливными терминалами. И вот с этим – ничего не поделаешь, их нефть всегда и существенно будет иметь себестоимость ниже, чем у россиян и потому бодаться с ними у Москвы не получится.

Почему же такую, в общем – безобидную статью удалили наглухо и так, что даже в архивах ее сложно найти? А ответ прост до безобразия. Ведь Чубайс просто констатировал, что в РФ нет ничего, чем можно было бы заместить доходы от нефти и газа. Мало того, если до прихода во власть Путина еще была какая-никакая промышленность, которую за 20 лет можно было бы привести во вменяемое состояние, то теперь ее нет. Ее просто убили в угоду тому, что Путину и его клану было дороже всего. А раз так, то на вопрос о том, "сдохла или не сдохла", как было указано в названии убитой статьи, ответ напрашивается однозначный и Чубайс, используя зопов язык, дал именно его.

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