Сделал ошейник с замками: в России отец посадил маленького сына на цепь. Видео

В России отец посадил своего 10-летнего сына на цепь, оставив на привязи в сарае.

Как сообщает Следком РФ, происшествие случилось на Кубани в селе Великовечное.

Установлено, что 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, и там "обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа".

После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в Краснодар. Но мальчику удалось выбраться из заточения в тот же день. Ребенок пришел в местный магазин, куда и вызвали полицию.

На горе-отца завели уголовное дело, где проверяют условия жизни и воспитания мальчика, а также "возможно иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего".

Отец посадил сына на цепь Следком РФ

Отмечается, что пострадавший мальчик является сыном подозреваемого от первого брака. Мужчина лишил его мать родительских прав через суд и стал использовать ребенка на хозяйстве во время каникул.

В Краснодарском крае 10-летний мальчик пришел в магазин попросить помощи — на шее ребенка была металлическая цепь. По его словам, на цепь его приковывал отец, но мальчику удалось сбежать. pic.twitter.com/qMT9cmlqgY — IZ.RU (@izvestia_ru) July 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в России один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

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