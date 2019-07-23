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Сделал ошейник с замками: в России отец посадил маленького сына на цепь. Видео

1.5т Читать материал на украинском

В России отец посадил своего 10-летнего сына на цепь, оставив на привязи в сарае.

Как сообщает Следком РФ, происшествие случилось на Кубани в селе Великовечное.

Установлено, что 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, и там "обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа".

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После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в Краснодар. Но мальчику удалось выбраться из заточения в тот же день. Ребенок пришел в местный магазин, куда и вызвали полицию.

На горе-отца завели уголовное дело, где проверяют условия жизни и воспитания мальчика, а также "возможно иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего".

Отец посадил сына на цепь

Отец посадил сына на цепь

Следком РФ

Отмечается, что пострадавший мальчик является сыном подозреваемого от первого брака. Мужчина лишил его мать родительских прав через суд и стал использовать ребенка на хозяйстве во время каникул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Краснодар
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославно, чо!
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
скрепненько! =))
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