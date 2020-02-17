Сдал 1600 советских шпионов: в сети всплыла история самого успешного американского агента

Специальный агент ЦРУ Дмитрий Поляков передал западной разведке более 20 ящиков с секретными документами и сдал 1600 агентов советских спецслужб. Он 25 лет работал в советском ГРУ, став одним из самых успешных "кротов" в истории.

О беспрецедентном подвиге Полякова, известного под псевдонимом "Бурбон", рассказал "Рамблер". Будучи ветераном Второй Мировой войны, кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны, Поляков демобилизовался в звании майора и после успешного обучения на курсах Генштаба СССР, был направлен на службу в ГРУ, где началась его карьера разведчика.

Дмитрий Поляков

Причиной, по которой Поляков стал работать на ГРУ, стала преступная жадность советской разведки. В 60-х годах, когда он работал в США, в представительстве Советского Союза в Военно-штабном комитете Организации Объединенных Наций, у Полякова заболел трехмесячный сын. Ребенку была нужна срочная операция, которая стоила 400 долларов, но в ГРУ ему отказали в помощи.

Вскоре после этого, в 1961 году Поляков связался с агентом ФБР, предложив свои услуги. Сначала он сдал Бюро нескольких шифровальщиков, которые работали под прикрытием в советских представительствах в Америке. Во второй раз Поляков передал информацию о пятидесяти агентах ГРУ и КГБ, которые действовали в США. Впоследствии он не только сообщал в ФБР информацию о нелегальных агентах советской разведки, но и передавал секретные документы, которые впоследствии использовались американцами в качестве учебных пособий.

Спустя год успешного сотрудничества с ФБР, Дмитрий Поляков начал работать на ЦРУ. С Центральным Разведывательным Управлением агент, под псевдонимом "Бурбон", сотрудничал вплоть до 1986 года. Поляков поставлял в США информацию о многочисленных агентах и операциях ГРУ, выкрадывал и переправлял в Штаты различные секретные документы. Одной из наиболее успешных его операций стала доставка в Америку телефонных справочников Генштаба СССР и ГРУ.

Дмитрий Поляков на суде архивное фото

В июле 1986 года Дмитрий Поляков был раскрыт. Советской разведке это удалось только благодаря завербованному ими американскому "кроту". Агент был арестован, и после быстрого суда приговорен к расстрелу. Дмитрия Полякова казнили весной 1988 года, несмотря на то, что даже президент США Рональд Рейган просил о его помиловании.

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