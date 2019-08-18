"Считают фашистами": журналист рассказала о страхе россиян перед украинцами

Из-за воздействия кремлевской пропаганды россияне до сих пор считают украинцев фашистами и боятся ехать в Украину, думая, что их развернут в обратную сторону.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российский журналист Елена Рыковцева, отвечая на вопрос об отношениях между нашими народами.

"Пропаганда постаралась, рассказывая, что у россиян могут быть неприятности в Украине, что нас там не любят, что мы там агрессоры. Из-за этого очень резко снизился поток россиян, которые едут даже к родственникам в Украину. Я пребываю в некотором ужасе, потому что да, из-за пропаганды Кремля, россияне считают украинцев фашистами", – огорчилась Рыковцева.

Россияне и украинцы 24 канал

При этом, журналист не считает, что абсолютно все украинцы озлоблены на россиян из-за агрессии руководства их страны и сравнила украинский пример с грузинским. Мол, ни один русский турист не почувствовал там на себе неприязнь из-за недавних воин.

"Грузины очевидно не считают, что российский турист несет ответственность за российскую политику. Также невозможно встретить в реальной жизни раздраженного украинца, который бы бросался на русского. Украинцы не считают каждого приехавшего из нас виновным в развязывании войны. Но при этом они бесконечно возмущены Путиным и его агрессией", – уверена она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский и российский народы смогут наладить отношения и помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой.

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