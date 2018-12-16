''Щеки выпирают'': Путин разозлил россиян разговорами о зарплате

Президент России Владимир Путин разозлил россиян, заявив, что ему нужно зарабатывать зарплату, которую в конце месяца выдают в кассе.

Таким образом он ответил бывшему президент Российской академии образования Людмиле Вербицкой, которой вручил нагрудный знак за вклад в укрепление нации. Снимками поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Вербицкая отметила, что Путин слишком много работает. "Работа такая. В конце месяца нужно в кассу за зарплатой. Поэтому ее нужно зарабатывать", – ответил российский лидер.

Владимир Путин Обозреватель

Пользователи устроили бурную дискуссию под постом журналиста. Разговоры о зарплате из уст Путина им показались более чем неуместными. "Хозяин плантации устает бить палками рабов", "Какая лицемерная скотина", "Что с лицом? Щеки выпирают", "Упахался", – написали они в комментариях.

Владимир Путин и Людмила Вербицкая Twitter Дмитрия Смирнова

Некоторые и вовсе подловили Путина на вранье. "При этом, он сам говорил, что не знает, какая у него зарплата", "А говорил на благо страны работает, а тут зарплату. Ему разве не на карточку платят?", – возмутились они.

Путин на замечание Вербицкой, что он много работает: Работа такая. Надо работать. В конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату pic.twitter.com/uoy30C7aJJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин поразил россиян постановочной историей с "хрустальным мальчиком".

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