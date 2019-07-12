Санкции против России снимут, а Путин вернется в мировое сообщество – Пионтковский

После возвращения российской делегации в ПАСЕ, визита президента Владимира Путина на саммит G-20 и активизации разговоров об отмене санкций против России заговорили о ее возможном возвращении в клуб мировых держав.

Реваншистские процессы в Украине, а именно риторика украинской власти по поводу переговоров с Кремлем по Донбассу, только усугубляют ситуацию, сказал в интервью OBOZREVATEL российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, в мире началась принципиальнейшая борьба между добром и злом.

– Президент Путин рассказал о неких договоренностях со своим бывшим американским коллегой Бараком Обамой по поводу Украины. О чем могла идти речь?

– Все, что наговорил Владимир Путин режиссеру Стоуну – это такой же бредовый поток сознания, как и все остальное, что он несет в последние время.

Во-первых, по телефону никакие секретные договоренности не делаются, и если о чем-то люди говорят в телефонном разговоре, всегда у каждого возникает свое понимание сказанного. Во-вторых, Путину и не нужно было заключать никаких сделок с Обамой. Его политика в отношении Украины Обаму всегда устраивала с первого и до последнего дня президентства.

Обама не одобрил захват Крыма заранее, потому что Путин ни с кем не делился такими планами. Уже после аннексии появилось синхронное заявление тогдашнего американского президента, лидера свободного мира, и генсекретаря НАТО, что да, они ее осуждают, но военной реакции Запада не будет потому, что Украина не является членом НАТО. И что тут могло не устроить Путина?

Владимир Путин и Барак Обама ИноСМИ

До самого конца Обама отчаянно сопротивлялся предоставлению Украине оружия. Нам всем повезло с избранием Трампа, хоть это и парадоксально. Да, Трамп является большим поклонником Путина, чем Обама, и старался всячески услужить ему. Но его избрание вызвало такое негодование демократов и всего американского политического истеблишмента, что они развернули борьбу против него. Самым уязвим местом Трампа была вот эта его путинофилия, поэтому демократы отчаянно набросились на Путина и политика США в целом при Трампе гораздо более благоприятна по отношению к Украине. Ее проводит не Трамп, а Курт Волкер, большой друг Украины.

И последнее, что хочу сказать про Обаму – это его знаменитое интервью журналу "Атлантик" в последний год его президентства. Тогда он сказал примерно такое: "Ну что же поделать? Русским гораздо больше хочется изнасиловать Украину, чем нам ее защитить. И ничего с этим не поделать". Вот такая философия.

– То есть, политика Обамы по Украине полностью удовлетворяла Путина?

– Конечно, и никаких секретных сделок по телефону заключать с ним не надо было. Вот с Трампом он до последнего времени стремился это сделать и обе стороны были к этому близки. Эта сделка серьезно обсуждалась во время визита госсекретаря Помпео в Москву. Помощник президента России Ушаков тогда неожиданно проболтался в кадрах их прощания после окончания встречи. Он сказал, что американцы просили нас, чтобы мы помогли им в разрешении некоторых их проблем – в Венесуэле, Сирии, Иране. Но мы пока не поняли, а что мы за это получим в ответ.

– Хотели получить какую-то поддержку по Украине?

– Да, и возможно, решили бы этот вопрос на саммите G-20 в Осаке. Но последние события показывают, что Путину это уже неинтересно. За эту сделку нужно было что-то заплатить Трампу. А зачем это делать, если все, что он хочет получить по Украине, у него и так постепенно получается и без всякого Трампа. Это и результаты украинских выборов, и риторика президента Зеленского и его ближайших сотрудников на тему Минских соглашений.

В общем складывается впечатление, что власть Украины, которая окончательно оформится в результате выборов в Раду, будет готова реализовать путинскую интерпретацию этих соглашений. Да и вообще во время всей президентской кампании Зеленский позиционировал себя, как некий лидер партии мира, который противостоит некой партии войны.

Во время этой кампании, а сейчас это делают СМИ Медведчука и близкие к нему по духу олигархи, в украинское сознание внедряется два тезиса – Украина тоже виновата в этой войне и второе, самое главное, – это не только агрессия России, это и гражданский конфликт.

Владимир Зеленский 112 Украина

Все, Путину больше ничего и не нужно для внедрения этих двух мемов в украинское сознание. Затем он приступит к реализации своего плана по вталкиванию в политическое поле Украины этой Лугандонии, ничего там не изменив. Все, на что Путин мог бы рассчитывать при сделке с Обамой или Трампом, он получает в результате сделки с Медведчуком и Коломойским, и в значительной степени с Зеленским, который самостоятельной фигурой не является.

Думаю, Зеленский будет выполнять волю людей, приведших его к власти.

– В последние время активизировались меседжи о возвращении Москвы в клуб мировых держав. Это возможно?

– Эти западные проститутки очень все держат по ветру. Санкции против России – это результат громадной работы друзей Украины. Президент Трамп был против. В Европе тоже было громадное сопротивление группы, которая хотела зарабатывать деньги в путинской России. И сейчас все эти люди почувствовали сигналы прокремлевского реванша, идущие с Украины.

Так что возвращение российской делегации в ПАСЕ, которая только усугубляет все своими агрессивными действия, первый сигнал мнимого территориального воссоединяя Украины с Лугандонией.

На самом деле это будет внедрения в Украину раковой опухоли и ее распространение на всю территорию страны. И если такими вещами занимается украинская политическая элита, во всяком случае, значительная ее часть, то почему большими сторонниками украинской независимости должны быть немецкие бизнесмены или американские политики? Естественно, что такого ожидать не стоит.

– Кто и что может может предотвратить этот реваншизм?

– Утром 22 июля Украина проснется в совершенно другой стране. В Раде будет капитулянтское большинство. Благодаря вот этому фокусу с Зеленским, произойдет проимперский государственный переворот. В Украине есть значительное капитулянтское меньшинство – пусть 25%, которые всегда пойдут за Бойко и Медведчуком. Но это капитулянтское меньшинство получит большинство в парламенте. Кроме партии Бойко-Медведчука, В партии "Слуга народа" есть люди из прежней администрации Януковича. Вот возьмите хотя бы Богдана. Как он сам себя характеризует? Как адвоката всех олигархов и близкого друга Портнова.

Создастся парадокс, что большинство украинского народа просто не представлено в парламенте. Думаю, что люди осознают это в течении нескольких дней или недель. Тогда самым основным вопросом будет – проглотить ли украинское общество, украинский политический класс и украинский народ вот такую ситуацию. И самое главное, а найдутся ли у него лидеры, которые возглавят протест в этой ситуации?

Если Украина сдастся – против России будут сняты санкции, а сам Путин будет полноправным членом высшего мирового сообщества. Началась борьба не только за Украину. Это принципиальнейшая борьба между добром и злом.

Думаю, что украинский народ не останется равнодушным.

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