Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам изучить данные, чтобы привлечь Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального. – Ред.

О какой-то перезагрузке в отношениях между США и Россией не может быть и речи. Это следует из выступлений Макфола (Майкл Макфол – американский дипломат. – Ред.) по этому поводу, очень близкого человека к Администрации Байдена и вполне информированного.

Судя по его последним интервью, о перезагрузке отношений между Россией и США нет даже и речи. Вопрос на самом деле стоит о том, насколько велика будет глубина новых возможных санкций. Будут ли это какие-то жесткие санкции, самые мощные, которые приведут к необратимым последствиям или же это будет какой-то умеренный вариант. Именно об этом стоит вопрос.

Байден получит все положительные ответы от американских спецслужб по поводу деятельности России. Это и ее участие во вмешательстве в американские выборы, и афганская историю по убийству Талибаном американских военнослужащих, и хакерские атаки на американское ведомство. Кремлевский агент Сноуден еще с 2013-го открыл дорогу к хакерским атакам цифровым спецслужбам. Совершенно очевидно, что Москва этим воспользовалась.

Кстати, хакерские атаки пришлись на Министерство финансов США потому, что именно оно готовит документы к исполнению. В Кремле хотели получить доступ к информации и узнать, на кого попадут эти санкции.

Все эти события могут послужить принятию в ближайшие недели самых жестких санкций в отношении Москвы.

Но.

Москва сейчас затеяла долгоиграющую историю с попытками остановить этот процесс. Согласие Путина принять участие в Давосском форуме, возможно, вызвана желанием попытаться хоть как-то публично смягчить позиции США, а во-вторых, послать американцам месседж, что перспектива Договора СНВ-III (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – Ред.) напрямую зависит от санкционной политике Вашингтона. Если она будет слишком жесткой, Москва не пойдет на заключение никаких ракетных соглашений.

А это принципиальный вопрос для США и для Байдена, который всю жизнь занимается ракетной безопасностью. Поэтому Вашингтон может на какой-то момент вступить в переговоры и тем самым отстрочить принятие самых жестких санкций с приравняем Москвы к странам-спонсорам терроризма. Это помимо персональных санкций, которые действительно могут быть уничтожающими в отношении ряда крупных олигархов, близких к Путину.

Москва предпринимает усилия. Мне известно, что на инаугурацию Байдена пытался попасть Анатолий Чубайс (спецпредставитель президента России по связям с международными организациями. – Ред). Ему приглашения не дали, там присутствовал только посол России. Так что прямые переговоры еще и не начались. Все на дистанции. И даже если Путин выступит в Давосе онлайн, то все равно какие-то представители со стороны России и США будут присутствовать на форуме физически.

Не исключаю, что Москва через глобальную повестку будет пытаться установить контакты с американцами.