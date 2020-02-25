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25 февраля • обновлено в 17:53
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Санкции против России и лично Путина: экономисты дали прогноз

2.7т
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Американские конгрессмены и сенаторы периодически требуют введения санкций против России, но многие из них так и остаются требованиями и не воплощаются в реальность.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский экономист Слава Рабинович, комментируя призыв сенаторов от Демократической партии ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие президентские выборы. Кроме них, американцы также требуют ввести санкции и против президента РФ Владимира Путина.

"Сложно сказать, насколько этот призыв серьезный, нужно более детально разобраться. Напомню, что американские конгрессмены и сенаторы периодически требуют разных санкций против России, но многие из них так и остаются требованием", – подчеркнул финансист.

Санкции против России

Санкции против России

Обозреватель

С мнением Рабиновича согласился и его российский коллега Дмитрий Травин, добавив, что вряд ли санкции когда-нибудь введут против Путина.

"Против Путина санкции никогда не введут", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Роснефть" столкнулась с крупными проблемами при экспорте нефти из-за новых санкций. Сразу несколько покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции США Rosneft Trading из всей цепочки поставок.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Выборы в США Санкции против России
Персоны
Дмитрий Травин Слава Рабинович Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Да, прямые санкции против непосредственно Путина никто вводить не будет, но финансовые потоки возможно отследить и заморозить. Санкции против всяческих "нефтей" и "газов" тоже очень больно бъют по бюджету. Это не бульдозером по помидорам и персикам.
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