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13 сентября • обновлено в 00:52
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Самый знаменитый российский художник попал в ДТП под Москвой

2.4т Читать материал на украинском

Известный российский художник Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел неподалеку от поселка Барвиха.

Художник в аварии не пострадал. По информации "Звезды", он направлялся на вечер памяти светской львицы Аллы Вербер.

Машина Сафронова столкнулся с другим легковым автомобилем.

"Мы двигались тихо, но сзади, на 3-м километре Рублевки, произошел сильный удар. Нас тряхануло: подушки не открылись, правда. Мы были пристегнуты. Мой друг чувствует себя не очень важно, кружится голова. Я тоже почувствовал боль в шейном позвонке. Пока, вроде, адекватное состояние", – сказал художник.

Никас Сафронов

Никас Сафронов

vokrug.tv

По словам Сафронова, ДТП случилось по вине другого автомобиля, водитель которого отвлекся на гаджет и стал инициатором аварии. При этом вину он не отрицает.

"Он трезвый. ГЛОНАСС сработал: нам позвонили, спросили, нужна ли помощь. Через минут пять приехал начальник ГИБДД. Сейчас он решает этот вопрос. Дай бог, что все обошлось, все живы. Это самое главное", – подчеркнул он.

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Сафронов отметил, что огорчился тому, что не успел на вечер памяти. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никас Сафронов показал дворец с мехами и антиквариатом. Он строил свои хоромы в центре Москвы общей площадью в 1000 квадратных метров 11 лет.

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Персона
Никас Сафронов
Место
Россия Москва
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