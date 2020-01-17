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17 января • обновлено в 04:20
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"Самый вероятный кандидат": российский политик назвала преемника Путина

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остается наиболее вероятным кандидатом в президенты РФ после ухода с этого поста Владимира Путина.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Ольга Курносова, комментируя кадровые перестановки в Кремле.

"На мой взгляд, сегодня по-прежнему наиболее вероятной кандидатурой остается Дмитрий Медведев. То, что он ушел в отставку, не уменьшает вероятность, а наоборот увеличивает", – заявила Курносова.

По ее словам, в России сейчас "пошла волна слухов, что Путин может уйти в отставку раньше 2024 года".

"Он может уйти в отставку даже в 2020 году. Посмотрим, удастся ли ему помириться с Западом, посмотрим, как пройдет 9 мая, а после этого возможно все – и конституционная реформа, и уход Путина в отставку", – заявила российская оппозиционерка.

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Комментируя назначение главой правительства России налоговика Михаила Мишустина, Курносова отметила: "Это не первая такая фигура на посту премьер-министра. Вспомните, например, Виктора Зубкова, который пришел на пост премьер-министра РФ из налоговых органов. Это в стиле Путина неожиданная кандидатура. При этом человек совершенно не является самостоятельной политической фигурой. Это для Путина безусловный плюс".

"Самый вероятный кандидат": российский политик назвала преемника Путина

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Персоны
Ольга Курносова Владимир Путин Дмитрий Медведев Алексей Дюмин
Место
Россия
Тег
Новости России
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