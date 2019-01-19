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Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

5.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин устроил тяжелобольному школьнику экскурсию по личному секретному лайнеру Ил-96-300.

15-летний Арслан Каипкулов из Башкирии написал российскому главе письмо с соответствующей просьбой, передает МК. Он рассказал, что мечтает снять видеоролик про президентский самолет. После экскурсии подросток показал, как секретный Ил выглядит изнутри.

Он поведал, что ранее на борт воздушного судна поднималась "только единственная съемочная группа", а также отметил, что внутри самолет больше похож на большую квартиру с необычной планировкой.

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Ил-96-300

Ил-96-300

kremlin.ru

Каипкулов сообщил, что большинство помещений снимать ему запретили. "Там есть секретность", — сказал он. Мальчик побывал в том числе в кабине пилотов и посидел в кресле командира, посетил конференц-зал.

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Сам Путин не присутствовал на экскурсии, ее провел бортпроводник. Позже президент поговорил с подростком по телефону.

Школьник подчеркнул, что больше всего ему запомнилось убранство салона и комфорт, с которым Путин перемещается по миру.

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Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее британское издание Daily Mail сравнило личные самолеты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
фотографиивидеосамолетНовости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший бог для хохлов, и обозреватель пророк его!!
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