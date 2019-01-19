Самый секретный самолет России: всплыли фото и видео из лайнера Путина

Президент России Владимир Путин устроил тяжелобольному школьнику экскурсию по личному секретному лайнеру Ил-96-300.

15-летний Арслан Каипкулов из Башкирии написал российскому главе письмо с соответствующей просьбой, передает МК. Он рассказал, что мечтает снять видеоролик про президентский самолет. После экскурсии подросток показал, как секретный Ил выглядит изнутри.

Он поведал, что ранее на борт воздушного судна поднималась "только единственная съемочная группа", а также отметил, что внутри самолет больше похож на большую квартиру с необычной планировкой.

Ил-96-300 kremlin.ru

Каипкулов сообщил, что большинство помещений снимать ему запретили. "Там есть секретность", — сказал он. Мальчик побывал в том числе в кабине пилотов и посидел в кресле командира, посетил конференц-зал.

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Сам Путин не присутствовал на экскурсии, ее провел бортпроводник. Позже президент поговорил с подростком по телефону.

Школьник подчеркнул, что больше всего ему запомнилось убранство салона и комфорт, с которым Путин перемещается по миру.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее британское издание Daily Mail сравнило личные самолеты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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