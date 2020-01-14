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14 января • обновлено в 13:31
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Самоубийство журналиста в России попало на видео

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В Москве (Россия) нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который работал в пропагандистском российском издании "РИА Новости Sputnik". Момент его падения с высотки попал на видео.

Несчастный случай произошел вечером 13 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

40-летний журналист жил в съёмной квартире на юго-западе Москвы вместе с женой, уроженкой Австрии. Супруга рассказала правоохранителям, что Антонио в последнее время страдал от затяжной депрессии. 19 января ему должен был исполниться 41 год. Предсмертную записку он не оставил.

Самоубийство Мануэля Антонио Санчеса Регаладо попало на видео

Самоубийство Мануэля Антонио Санчеса Регаладо попало на видео

На данный момент следователи выясняют, что стало причиной суицида.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Сочи 23-летняя работник следственного отдела Хостинского отделения полиции Мария Клочкова покончила жизнь самоубийством после того, как над ней поиздевались в коллективе. Один из оперов якобы заключил пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Видать совесть не выдержала писать брехню и работать на чурок пропагандистов))))))))))))))
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фил филька
фил филька
какое жуткое видео! бррр, лучше бы не смотрел! какой трэшш! - именно такие мысли редактор заголовка представил у читателей в голове и в итоге не стал ставить видео в статью
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