На удивление прямой и короткой оказалась тропинка "Медузы" от корпоративного высокомерия ("мы активизмом не занимаемся") до сливного бачка. Летом мы были неприятно удивлены этим, на исходе зимы пожимаем плечами: ну да, все к тому и шло...

Удивляться странно, но все-таки стоит попытаться понять мотивацию. Не "Лайф-ньюс", все таки.

Невозможно себе представить, чтобы Тимченко и Ко не понимали: эта публикация не имеет отношения к журналистике. Вполне, конечно, отдавали они себе отчет и во впечатлении, которое должна произвести на нас эта вываленная наружу бездоказательная мерзость.

Значит, либо владельцев ресурса взяли за яйца, - очень больно и за какие-то особенные, неизвестные нам яйца, когда выбора уже нет и сделаешь все, что прикажут, - либо мы имеем дело со стратегией.

Первый вариант вызывает тень сочувствия, ибо эти, конечно, умеют сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Путинская власть, как давно замечено, - некий антимидас: все, к чему она прикасается, превращается в дерьмо. В этой версии, Кремль держал "Медузу" про запас как раз на такой случай. Дело "Сети" - слишком очевидное и громкое преступление власти, и самое время спустить скандал на тормозах, замазав осужденных по принципу "нет дыма без огня". Подло и рационально, но ничего нового.

Второй вариант (публикация - выбор и стратегия "Медузы") - выглядит в каком-то смысле гораздо печальнее.

Ибо первое впечатление от этой истории - мы присутствуем при самоубийстве. Но потом вспоминаешь Прилепина с его антисемитским и сталинским каминг-аутом и понимаешь: да нет же, никакое не самоубийство - удачный маркетинговый ход. Кучка либералов отвалится от тебя с воплями проклятий, но сколько бонусов взамен! Как расширятся возможности. Какой новый рынок откроется и распахнет тебе свои объятия...

Ставка на хайп и "демократизацию" (она же вульгаризация) - в рыночном отношении вещь почтенная, но важной частью этой стратегии является, конечно, и проверенный в голуновские дни реверанс в сторону Кремля: вы же видите, мы не с ними, не с этими, никакого активизма!

Летом "Медуза" заметно пригасила общественный резонанс публичным неучастием в протесте - на исходе зимы дорогая редакция сочла возможным выбежать вперед с дополнительной услугой...

Нет, ей-богу, хочется думать, что их взяли за яйца, - тогда история с трансформацией "Медузы" не выглядела бы так подло.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.