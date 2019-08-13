Самолет Шойгу "атаковал" истребитель НАТО: видео стычки

В сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который вплотную приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Ролики инцидента над Балтийском морем, снятые с разных ракурсов, обнародовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как российский истребитель буквально отодвинул F-18 и не позволил ему приблизиться к лайнеру Шойгу, который летел из Калининграда в Москву.

Самолет Шойгу "атаковал" истребитель НАТО Скриншот из видео

При этом, в НАТО уже объяснили приближение истребителя к лайнеру. Чиновник Альянса в комментарии "РИА Новости" заявил, что над Балтийским морем отследили российский самолет, сопровождаемый истребителем. После этого для идентификации борта, "который летел близко к воздушному пространству союзников" были направлены истребители балтийской миссии воздушного патрулирования.

Сразу после того, как самолет был идентифицирован, истребители НАТО вернулись на базу. "НАТО не располагает информацией о том, кто находился на борту", – заверили в Альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее произошел аналогичный инцидент с самолетом Шойгу, который летел в Калининград. Тогда к Су-27 пытался приблизиться F-16.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.