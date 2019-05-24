Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

В России в пятницу, 24 мая, произошло очередное ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, техник воздушного судна рейса Москва-Ижевск забыл открепить металлический трос, который во время полета продырявил фюзеляж лайнера.
Известно, что на борту SSJ-100 находились 63 пассажира. После случившегося самолет отстранили от полетов и отбуксировали в ангар.
Life Shot
"Борт готовился к вылету из "Шереметьево". Техник забыл открепить один из металлических тросов (его фиксируют на земле, чтобы самолет после полета сбросил статическое электричество), но доложил, что он отключен… Около двух часов 14-метровый трос на огромной скорости долбил по фюзеляжу", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сильный стук одна из стюардесс услышала еще на взлете, однако пилотам об этом не доложила.
Life Shot
В результате, по данным Telegram-канала, на фюзеляже образовалось около 30 пробоин, поврежден руль высоты и силовая установка.
"Источник в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже – если бы этот трос при посадке попал в выпущенный закрылок", – подытожили в Life Shot.
Life Shot
Life Shot
Life Shot
Life Shot
Напомним, 21 мая в аэропорту Ижевска (РФ) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 из-за утечки топлива.
Как писал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку и загорелся.
В результате ЧП с лайнером российской компании "Аэрофлот" из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 – погиб 41 человек.
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал хронологию авиакатастрофы.
Следствие озвучило главную версию ЧП. Первопричиной, как считают следователи, могли стать действия пилотов.
В сети появилось аудио переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами аэропорта, которое не подтверждает версию об ударе в борт молнии.
Иллюстрация. Самолет Sukhoi Superjet 100
Комсомольская правда
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.