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Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

6.4тЧитать материал на украинском

В России в пятницу, 24 мая, произошло очередное ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, техник воздушного судна рейса Москва-Ижевск забыл открепить металлический трос, который во время полета продырявил фюзеляж лайнера.

Известно, что на борту SSJ-100 находились 63 пассажира. После случившегося самолет отстранили от полетов и отбуксировали в ангар.

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В России один за другим сломались три Sukhoi Superjet 100 с пассажирами: все детали
Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

"Борт готовился к вылету из "Шереметьево". Техник забыл открепить один из металлических тросов (его фиксируют на земле, чтобы самолет после полета сбросил статическое электричество), но доложил, что он отключен… Около двух часов 14-метровый трос на огромной скорости долбил по фюзеляжу", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сильный стук одна из стюардесс услышала еще на взлете, однако пилотам об этом не доложила.

Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

В результате, по данным Telegram-канала, на фюзеляже образовалось около 30 пробоин, поврежден руль высоты и силовая установка.

"Источник в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже – если бы этот трос при посадке попал в выпущенный закрылок", – подытожили в Life Shot.

Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100

Life Shot

Напомним, 21 мая в аэропорту Ижевска (РФ) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 из-за утечки топлива.

Как писал OBOZREVATEL:

Иллюстрация. Самолет Sukhoi Superjet 100

Иллюстрация. Самолет Sukhoi Superjet 100

Комсомольская правда

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Тема
ЧП в Шереметьево
Место
Россия
Теги
самолетфотографииНовости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Украинский гастарбайтер (скорее всего) накосячил, но самолёт успешно долетел. Разве это не показатель надёжности машины?
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