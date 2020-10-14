Самого знаменитого трансгендера Сибири убил любовник-полицейский

Самого знаменитого трансгендера Сибири Николая Басаковского (он же – Виктория) убил любовник-полицейский.

Николай-Виктория, известный тем, что кастрировал сам себя в домашних условиях, пропал 5 октября; о пропаже заявил его сожитель, сотрудник патрульно-постовой службы Железнодорожного района Новосибирска, сообщил Telegram-канал 112.

По данным другого источника, заявление о пропаже в полицию подала знакомая трансгендера.

Басаковского искали около недели, следы привели к его парню. Под давлением улик полицейский признался в убийстве трансгендера и показал, где спрятал тело.

Он рассказал, что между сожителями произошла ссора на почве ревности. Предположительно, Николай-Виктория решил бросить любовника. Тот потерял контроль над собой и задушил трансгендера, тело вывез за город и закопал.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в России в селе Большеорловское Нижегородской области 18-летний Данил Монахов открыл огонь из ружья по людям на остановке, погибли четыре человека, двое получили ранения.

Позже преступника нашли мертвым. Предположительно, он совершил самоубийство.