"Сама виновата": в сети набросились на россиянку с отрубленными мужем руками

Откровенная фотосессия россиянки Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, всколыхнула интернет.

Соблазнительные снимки 25-летняя Маргарита показала на личной странице в сети Instagram. Грачева также поделилась размышлениями о принятии себя. По ее словам, "сексуальность, это же не только внешний вид, это что-то глубже, где-то внутри!"

Instagram @margoritka1211

Instagram @margoritka1211

Российские интернет-пользователи удивили реакцией на поступок Грачевой. Среди них нашлось немало тех, кто считает, что россиянка сама виновата в трагедии:

"Не зря видать руки отрубил"

"Мда походу муж не просто так психанул, есть что-то от шлюшки у нее"

"Хайп ловить стала, судя по всему сама виновата в том, что он ее порубал"

"Сама женилась на отморозке по своей же воле"

"Что, он ей зря поотх**ячил? У них двое детей! Видно бухала по мужикам, вот и поплатилась! А фото для матери стыд и позор такие делать! Позорница! Еще с*ка и русская! Пусть отмаливает грехи свои..."

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия в семье Маргариты Грачевой произошла 11 декабря 2017 года в подмосковном городе Серпухове. Бывший муж Дмитрий из-за ревности отвез женщину в лес и изуродовал ей руки, отрубил кисти и ударил топором по ногам. После этого он доставил растерзанную супругу в больницу и сдался полиции. Врачи боролись за жизнь Грачевой, проведя несколько тяжелых операций. Левую кисть медикам удалось спасти, а правую заменили на бионический протез. Суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима.

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