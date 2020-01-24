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24 января • обновлено в 05:01
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"Сам во всем виноват!" Путину напророчили пенсионерское будущее Горбачева

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Президента России Владимира Путина может ждать весьма печальное будущее, аналогичное судьбе Михаила Горбачева.

Такое мнение высказал депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис, пишет "Свободная пресса".

В этом контексте отмечается, что в случае, если Кремль сейчас сделает Госсовет органом власти в России, начнется госпереворот, и тогда кровопролития не избежать.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

"С другой стороны, альтернатива плану с Госсоветом — пенсионерское будущее самого Путина. Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом — окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь: а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы — и до чего дошел, и сам во всем виноват", – сказал Алкснис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.

  • Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

  • Американское издание The New York Times предполагает, что Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)кака глупость...Россияне не украинцы...у нас дураков нет ...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Смешно,xoхлы все о России пекутся,как будто свои проблемы уже решены.
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Хо Хол
Хо Хол
Обос, где новость о рассекреченных архивах ЦРУ о Бaндepe?
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