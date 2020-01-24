"Сам во всем виноват!" Путину напророчили пенсионерское будущее Горбачева

Президента России Владимира Путина может ждать весьма печальное будущее, аналогичное судьбе Михаила Горбачева.
Такое мнение высказал депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис, пишет "Свободная пресса".
В этом контексте отмечается, что в случае, если Кремль сейчас сделает Госсовет органом власти в России, начнется госпереворот, и тогда кровопролития не избежать.
Владимир Путин
ТАСС
"С другой стороны, альтернатива плану с Госсоветом — пенсионерское будущее самого Путина. Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом — окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь: а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы — и до чего дошел, и сам во всем виноват", – сказал Алкснис.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.
Американское издание The New York Times предполагает, что Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.
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