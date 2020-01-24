"Сам во всем виноват!" Путину напророчили пенсионерское будущее Горбачева

Президента России Владимира Путина может ждать весьма печальное будущее, аналогичное судьбе Михаила Горбачева.

Такое мнение высказал депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис, пишет "Свободная пресса".

В этом контексте отмечается, что в случае, если Кремль сейчас сделает Госсовет органом власти в России, начнется госпереворот, и тогда кровопролития не избежать.

Владимир Путин ТАСС

"С другой стороны, альтернатива плану с Госсоветом — пенсионерское будущее самого Путина. Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом — окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь: а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы — и до чего дошел, и сам во всем виноват", – сказал Алкснис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

Американское издание The New York Times предполагает, что Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.

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