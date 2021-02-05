Вот так стараешься-стараешься, огребаешь по полной программе от силового Сцотоны, и даже заглохший автозак толкаешь, дабы довез тебя, безжалостно отоваренного, до тюрьмы, а правая рука "святого великомученика" Навального – р-раз! – да и спускает тебя в унитаз со словами: "Баста, свободолюбивые карапузики! Пошумели, погудели, покричали "Мы здесь власть!" - и хватит. Утираем кровавые сопли и расходимся по углам нашей скрепной зоны". Как же так? За что килограммы "люлей" на спины отгружали?

За что глотки рвали да чреслами страдали? А Волков на серьезных щах и отвечает: "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать ещё тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так." То есть, все делается ради выборов в Блатной пещерный Рейх – что и требовалось доказать. На вашу свободу этим бизнес-политикам плевать. В реальности весь верхний навальнистский эшелон, когда надо, зовет плебс на веселые покатушки в автозаках, а сам чертит в это время для себя дорожную карту – как пробиться в законотвари. То, что кормушка эта – фашистская – их не волнует. Главное – занять места в зале заседаний на Охотном ряду. Еще 5 января партайгеноссе Волков откровенно заявил: "Мы не должны отвлекаться от главной и большой задачи 2021 года, то есть от победы "Умного голосования" на сентябрьских выборах в Госдуму". То есть, сначала набираемся ума, огребая его горстями от путинской фашни, создаем шокирующую картинку для мирового сообщества – такую, чтобы кровь из глаз, а к осени, зализав раны и оплатив штрафы, стройными рядами леммингов плетемся к пенькам и суем в них свои бюллетени, обеспечивая максимальную явку ради торжества лагерной демократии. Это в нашем уютном "МосквоЛАГе" называется оппозицией. А еще она очень гордая и агрессивная. Не для фашни, конечно, которая раскраивает им черепа на раз-два. Агрессия льется через край в адрес таких же оппозиционно настроенных, но не верящих в святость их умерщвленного и чудом воскресшего вождя.

Сакрализация Алексея Навального дошла до опаснейшей точки. Так даже Гитлера не мифологизировали. Путин, пришедший к власти в 2000-м, не проявлял диктаторских замашек, изображая смущение и вербуя каждого встречного на голубом демократическом глазу. И лишь при позднем путинизме с Вовочки стали писать иконы, смешно канонизируя набожного плешивца. А тут – еще к власти не пришел, а уже – божество, восставшее из мертвых, Ланцелот в сверкающих доспехах, которого и судьи с ментозаврами боятся до усрачки, и даже старый диссидюга Лех Валенса на Нобелевку выдвинул, и главная жаба, на трубе сидящая, забилась в эпилептическом припадке. Вот только Байден, старый черт, встречаться с божеством пока не хочет, но это – пока. Надо помочь, продвинуть всей оппозиционной молельней. Возможно, еще пару мозговыносящих картинок ему показать. Но не сейчас. Весной. Отдышитесь пока, пусть перебитые кости срастутся. Вами еще похрустят на площадях, чтоб до Европы и Америки кровавые брызги долетели…

Цинизм бригады политических аферистов зашкаливает. Понятно, что "волонтерский плебс" для них – расходный материал, а сами сектанты не терпят даже малейшего инакомыслия, объявляя охоту на каждого, кто посмеет бросить косой взгляд в сторону их начищенного до блеска идолища. И ни у кого из облапошенных не возникает простого вопроса: "А куда с голыми руками нас виртуально ведет этот бородач, засевший в Германии?" Их дело – подставляться, толкать автозак и сидеть в свеже-построенном под Москвой концлагере. Сначала они заплатят 20 тысяч рублей, вторично – уже 200 тыс., а в третий раз либо не рискнут куда-либо идти, либо, попавшись в лапы полицаев, сядут уже не на 10-15 суток, а на полноценную "трёшечку". А в это время к жирной кормушке законотварей с боями будут прорываться генералы спец-протеста – замученные домашними арестами, обысканные и оштрафованные.

После речи Волкова у части отчаянного "молодняка" начали спадать шоры с глаз. Они-то думали, что вот-вот шатнут режим до самого бункера, после чего все рухнет, и свобода с неба упадет к ним в руки, Золотов застрелится, а "мусорье" самораспустится, но оказалось, что они – пешки в этой игре, и их дело – маленькое: смирно сидеть по углам и ждать, когда позовут на улицу. Нехитрая технология, не имеющая ничего общего со сменой системы. Потому что система рушится не по приказу Навального или Волкова, а по законам истории – когда интересы "элит" вступают в противоречие с интересами общества и возникает революционная ситуация. А когда снизу идет запрос на уровне "Партия, дай порулить! Подпусти и нас к кормушке, не жри в одно рыло, мы тоже имеем право на свой хапок" - это никакая не революция, а банальный поколенческий конфликт внутри одного ментального паханата. Просто молодые хапуги подросли и осознали свое право на бюджетный "цап-царап", и само время работает на них. Некогда всемогущие жрецы неумолимо стареют, и даже самый лучший из них, молодившийся до последнего, залез в бункер, откуда еще ни один вождь не возвращался. Сидя в политическом подземелье невозможно ни эффективно управлять, ни молниеносно реагировать, разруливая "тёрки" ближнего круга. И все чаще и чаще мохнорылые гиены посматривают на сторону, подмигивая друг другу: "А мне одному кажется, что вожак уже не тот? Что пора бы и на покой?" А тут еще и младая зубастая поросль кусает сосцы: "Пусти к рычагам, старая гвардия! Мы знаем, как надо! У нас даже молодой вождь имеется – с таким бэкграундом, что махатма Ганди – щенок в сравнении с ним! Воистину – святой и еще святее!.."

Конечно, надо требовать освобождения всех политзэков, томящихся в путинских тюрьмах. И Навального, и Гальперина, и Мифтахова, и Дильмухаметова, и сидящих по делу "Сети" и "Нового величия" - всех! Но горе тем, кто сотворит стране нового кумира: политические святоши мгновенно превращаются в Дьявола.