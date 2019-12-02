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2 декабря • обновлено в 08:32
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Садили на ощупь: с самолетом Путина случилось ЧП в небе

12.6т
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Самолет президента России Владимира Путина пришлось сажать в Бишкеке (Киргизия) по приборам из-за сильнейшего тумана.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам журналистов, самолет российского лидера почти не было видно на взлетно-посадочной полосе из-за плотного тумана.

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При этом гражданские рейсы перенаправляли в другие аэропорты. По словам же летчиков, рисков для авиалайнера не было. Однако посадку и рулеж производили по приборам из-за плохой видимости.

Очевидцы добавили, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.

С самолетом Путина случилось ЧП в небе

С самолетом Путина случилось ЧП в небе

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, внезапно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки в небе. ЧП случилось сразу после вылета.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
)))) ржунемогу! Ну, и новость : в плохих погодных условиях русские летчики-АСЫ плавненько посадили самолет Президента ВЕЛИКОЙ РОССИИ! СУГС! )))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Соловьева Евгения, испытала оргазм?
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Юг Руси
Юг Руси
ЧП????????? Заголовок должен быть таким - "Ассы Путина посадили самолёт по приборам, в тяжелейших метеоусловиях! Русские лётчики выполнили свою работу на-отлично!"
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5
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Феерический заголовок от феерических долбо*ебов!!! Как статья соотносится с заголовком, ведомо только обозным д*билам.
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5
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