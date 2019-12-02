Садили на ощупь: с самолетом Путина случилось ЧП в небе

Самолет президента России Владимира Путина пришлось сажать в Бишкеке (Киргизия) по приборам из-за сильнейшего тумана.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам журналистов, самолет российского лидера почти не было видно на взлетно-посадочной полосе из-за плотного тумана.

При этом гражданские рейсы перенаправляли в другие аэропорты. По словам же летчиков, рисков для авиалайнера не было. Однако посадку и рулеж производили по приборам из-за плохой видимости.

Очевидцы добавили, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.

С самолетом Путина случилось ЧП в небе

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, внезапно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки в небе. ЧП случилось сразу после вылета.

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