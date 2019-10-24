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24 октября • обновлено в 15:09
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С ящиками и авоськами: россияне набросились на халявные фрукты и попали на видео

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В Красноярском крае (РФ) в результате ДТП перевернулась фура, которая перевозила мандарины. Местные жители собрали рассыпавшиеся вдоль трассы фрукты и забрали их себе.

Как сообщает lenta.ru, после аварии весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки "заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам".

Фура с мандаринами попала в ДТП

Фура с мандаринами попала в ДТП

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Ошибка Шереметьево? В России произошло ЧП с пассажирским самолетом

Авария случилась 22 октября на трассе Р-255 "Сибирь". Грузовик Iveco столкнулся с автомобилем Lifan. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF.

Водителя Iveco госпитализировали, остальные участники ДТП не пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Шереметьево" (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

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Место
Россия
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