С ящиками и авоськами: россияне набросились на халявные фрукты и попали на видео

В Красноярском крае (РФ) в результате ДТП перевернулась фура, которая перевозила мандарины. Местные жители собрали рассыпавшиеся вдоль трассы фрукты и забрали их себе.

Как сообщает lenta.ru, после аварии весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки "заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам".

Фура с мандаринами попала в ДТП

Авария случилась 22 октября на трассе Р-255 "Сибирь". Грузовик Iveco столкнулся с автомобилем Lifan. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF.

Водителя Iveco госпитализировали, остальные участники ДТП не пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Шереметьево" (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

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