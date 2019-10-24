С ящиками и авоськами: россияне набросились на халявные фрукты и попали на видео

В Красноярском крае (РФ) в результате ДТП перевернулась фура, которая перевозила мандарины. Местные жители собрали рассыпавшиеся вдоль трассы фрукты и забрали их себе.
Как сообщает lenta.ru, после аварии весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).
К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки "заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам".
Фура с мандаринами попала в ДТП
Авария случилась 22 октября на трассе Р-255 "Сибирь". Грузовик Iveco столкнулся с автомобилем Lifan. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF.
Водителя Iveco госпитализировали, остальные участники ДТП не пострадали.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Шереметьево" (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.
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