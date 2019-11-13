С венками и крестами: в России детям сделали горку из земли с кладбища

В Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

Соответствующее видео показали очевидцы в соцсетях. На нем видно, что вместе с землей там разбросаны венки, кресты и столбы от оградок. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты", - возмущаются местные жители.

Скриншот с видео

Власти уже оправдываются и заверяют, что "ритуальные отходы" убрали.

В одном из сёл Омской области сделали горку для детей из земли с кладбища, с венками, крестами, столбами от оградок.

Представляете, какой визг подняли бы путинские мудозвоны случись такое в Украине? Вандалы! Фашисты! Но,поскольку произошло это в РФ, россиянам об этом не расскажут pic.twitter.com/654bVLDdfj — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Усть-Каменогорск в Казахстане в торговом доме "Алем" сделали на полу мозаику из фрагментов надгробных памятников прямо с портретами усопших.

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