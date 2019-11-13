Главная Новости
13 ноября • обновлено в 09:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

С венками и крестами: в России детям сделали горку из земли с кладбища

1.7т
Читать материал на украинском

В Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

Соответствующее видео показали очевидцы в соцсетях. На нем видно, что вместе с землей там разбросаны венки, кресты и столбы от оградок. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты", - возмущаются местные жители.

Новости
Россия приготовилась отражать ядерную атаку: что известно

С венками и крестами: в России детям сделали горку из земли с кладбища

Скриншот с видео

Власти уже оправдываются и заверяют, что "ритуальные отходы" убрали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Усть-Каменогорск в Казахстане в торговом доме "Алем" сделали на полу мозаику из фрагментов надгробных памятников прямо с портретами усопших.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения