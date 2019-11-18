С тараканами и мышами: в сети показали, как готовят шаурму на вокзале

Продавщица из Екатеринбурга (Россия) показала, в каких условиях готовят самсу, чебуреки и прочий фастфуд в павильонах на вокзале.

Видео было опубликовано в сети. На кадрах видна полнейшая антисанитария, в которой готовится еда.

"В павильоне живут мухи и тараканы, которые бегают по столу, полу и стенам, а также водятся мыши. Приятного аппетита", – комментируют кадры в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда.

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