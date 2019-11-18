Главная Новости
18 ноября • обновлено в 09:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

С тараканами и мышами: в сети показали, как готовят шаурму на вокзале

Читать материал на украинском

Продавщица из Екатеринбурга (Россия) показала, в каких условиях готовят самсу, чебуреки и прочий фастфуд в павильонах на вокзале.

Видео было опубликовано в сети. На кадрах видна полнейшая антисанитария, в которой готовится еда.

Новости
"Пьяное быдло": в Киеве мужчина пытался вломиться в фастфуд

"В павильоне живут мухи и тараканы, которые бегают по столу, полу и стенам, а также водятся мыши. Приятного аппетита", – комментируют кадры в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский Анатолий Запорожский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги