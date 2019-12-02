Российский ли ещё Газпром или уже украинский? Судя по тому, что министр Новак практически согласовал в Вене выплату Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража (отдавать решено газом), а Украина выставляет новый иск на 12,5 млрд (который может быть урегулирован в досудебном порядке), дело идёт к национальному позору национального достояния.

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Если события будут развиваться по тому же сценарию и в той же геометрической прогрессии, то скоро претензии украинцев и других партнеров сравняются с капитализацией Газпрома, которая по мировым меркам составляет уже всего ничего - около 100 млрд долларов. Как бы не пришлось министру Новаку в обозримом будущем торговаться с оппонентами по поводу ямальских газовых месторождений в формуле гибридной оплаты по проигранным арбитражам.

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