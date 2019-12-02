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2 декабря • обновлено в 22:10
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Кремлевский безБашенник
Кремлевский безБашенник
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С такими темпами "Газпром" может стать украинским

14.4т

Российский ли ещё Газпром или уже украинский? Судя по тому, что министр Новак практически согласовал в Вене выплату Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража (отдавать решено газом), а Украина выставляет новый иск на 12,5 млрд (который может быть урегулирован в досудебном порядке), дело идёт к национальному позору национального достояния.

Скриншот

Скриншот

Если события будут развиваться по тому же сценарию и в той же геометрической прогрессии, то скоро претензии украинцев и других партнеров сравняются с капитализацией Газпрома, которая по мировым меркам составляет уже всего ничего - около 100 млрд долларов. Как бы не пришлось министру Новаку в обозримом будущем торговаться с оппонентами по поводу ямальских газовых месторождений в формуле гибридной оплаты по проигранным арбитражам.

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Автор
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Темы
газопровод Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Газпром газ НАК "Нафтогаз"
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Wick John
Wick John
Укро свиньи вечно мечтают о халяве. Свиньи не пробовали сделать что нибудь своим копытами?
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Антонов Семен
Антонов Семен
Обіцянки жданки дурню радість. Услышал у Шария.
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Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., свинья ты сосешь у любого кто не побоиться дать тебе пососать а то ещё откусишь
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Антонов Семен, отсосал у шария.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Украина уpoдила еще одного ярко выраженного идиота-блохера(((((
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