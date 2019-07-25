"С помощью зятя": рассекречены планы Медведчука по Санкт-Петербургу

Украинский оппозиционный политик и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук расширяет свое влияние на Санкт-Петербург.

Об этом в своем телеграм-канале написал политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, после губернских выборов в сентябре этого года вторым лицом города и фактическим топ-менеджером всей его экономики станет зять Медведчука – 39-летний Андрей Рюмин.

"Не сумев пока что захватить власть в Украине, Медведчук тянет свои совиные крыла к Санкт-Петербургу. После выборов в сентябре его зять, муж старшей дочери Ирины Андрей Рюмин, станет вторым лицом города и топ-менеджером всей его экономики. Это предложения нынешнего премьера Дмитрия Медведева, по совместительству друга Медведчука, который то же ностальгирует по малой Родине", – предположил Белковский.

Андрей Рюмин sanktpeterburg.bezformata.com

Он напомнил, что зять украинского одиозного политика Рюмин с 2018-го является генеральным директором "Ленэнерго". Это одна из крупнейших распределительных-сетевых компаний России. Кроме этого он партнер столичного девелопера Capital Group.

"Если все сложится так, как планируется, то у будущего губернатора Перербурга Беглова будет две операционных руки. И Рюмин как раз будет правой. Кстати, зять Медведчука образованный человек: окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат физико-математических наук", – подытожил политтехнолог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России заговорили о полном провале Виктор Медведчука на парламентских выборах в Украине. Якобы он со своей партией не сможет влиять ни на одно решение в Раде.

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