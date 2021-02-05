Один из главных тезисов, которые выдвинул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем – Евросоюз и Россия должны договориться о невмешательстве в дела стран постсоветского пространства, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Российская пропаганда, разумеется, будет рассказывать нам о конструктивности путинского Риббентропа. Но все-таки хотелось бы задать самодовольному Лаврову вопрос: а каким образом Европейский Союз вмешивается в дела стран постсоветского пространства? Разве одна из стран Европейского Союза аннексировала Крым? Разве это военные одной из европейских стран находятся на Донбассе? Разве это европейская страна направляет на Донбасс конвои с "гуманитарной помощью"? Разве европейские страны признали независимость автономий Грузии и ввели на территорию этой страны свои армии? Разве войска одной из европейских стран находятся на территории Приднестровья? Разве это европейские страны продавали оружие одновременно Армении и Азербайджану? Разве европейские страны тратят миллионы долларов на антигосударственную пропаганду на территориях стран постсоветского пространства? Разве это европейские государства шантажируют страны постсоветского пространства с помощью поставок газа и нефти, газового транзита, поставок электроэнергии? Разве это президент одной из европейских стран говорил о территории соседнего государства как о "подарке большевиков" - или это Путин о "Новороссии"? Как Европейский Союз вмешивается в дела стран постсоветского пространства?

Как вмешивается Россия, мы уже знаем. Россия – государство-убийца. Россия – государство-агрессор. Россия – государство-шантажист. Россия – государство-насильник. И почему нужно удивляться, что силовики Путина теперь избивают на улицах российских городов мирных российских граждан – а Лавров советует Боррелю обратить внимание на факты насилия на территории самого Евросоюза? Удивляться не нужно. Скоро эти силовики начнут просто убивать россиян – чтобы уже ни у кого не было иллюзий, что с Путиным и Лавровым можно о чем-то реально договориться.

С политической шпаной не договариваются. Кремль все равно обманет.