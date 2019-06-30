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"С Донбасса не так уезжали?" Сеть жестко отреагировала на жалобное фото спасенного от наводнения в России

1.2тЧитать материал на украинском

Пользователи сети жестко отреагировали на фото мужчины, которого удалось спасти в результате наводнения в Иркутской области России.

Его опубликовали в Twitter российского телеканала НТВ. "Небольшой пакет, кот и собака — это все, что этот человек смог спасти от наводнения в Иркутской области. На землю его привезли на лодке. У многих не осталось даже этого", – подписали пост.

Пользователи сети жестко отреагировали на опубликованный пост. Некоторые даже провели параллели с эвакуацией жителей Донбасса, когда Россия развязала войну на украинских территориях.

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Спасенный от наводнения в Иркутске

Спасенный от наводнения в Иркутске

Twitter НТВ

"Зато какие ракеты в России", "хорошо хоть кот с собакой выжили", "государство не просило их строить дома так близко к реке", "Зато спецы на всех федканалах *уесосят Украину, а на свой народ - нас*ать", "Да что вы говорите, а с Донбасса люди разве не так уезжали?" - возмутились подписчики.

Скриншот

Скриншот

Twitter НТВ

Скриншот

Скриншот

Twitter НТВ

Скриншот

Скриншот

Twitter НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России загорелся самолет АН-2, совершавший рейс по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск. Он произвел аварийную посадку.

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РоссияИркутск
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сети больше делать нечего как реагировать на какую то фотографию??)))))))))))))Гудкова...милая ты последние мозги подрастеряла...Ты не забудь нам потом рассказать...что мужичка накормили искупали и спать уложили в тёплую чистую кроватку...А потом к весне построят ему дом..У нас в России так принято..Мы ж не на Окраине))
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