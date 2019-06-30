"С Донбасса не так уезжали?" Сеть жестко отреагировала на жалобное фото спасенного от наводнения в России

Пользователи сети жестко отреагировали на фото мужчины, которого удалось спасти в результате наводнения в Иркутской области России.

Его опубликовали в Twitter российского телеканала НТВ. "Небольшой пакет, кот и собака — это все, что этот человек смог спасти от наводнения в Иркутской области. На землю его привезли на лодке. У многих не осталось даже этого", – подписали пост.

Пользователи сети жестко отреагировали на опубликованный пост. Некоторые даже провели параллели с эвакуацией жителей Донбасса, когда Россия развязала войну на украинских территориях.

Спасенный от наводнения в Иркутске Twitter НТВ

"Зато какие ракеты в России", "хорошо хоть кот с собакой выжили", "государство не просило их строить дома так близко к реке", "Зато спецы на всех федканалах *уесосят Украину, а на свой народ - нас*ать", "Да что вы говорите, а с Донбасса люди разве не так уезжали?" - возмутились подписчики.

Скриншот Twitter НТВ

Скриншот Twitter НТВ

Скриншот Twitter НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России загорелся самолет АН-2, совершавший рейс по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск. Он произвел аварийную посадку.

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