''С днем чекиста!'' В России разгорелся скандал перед пресс-конференцией Путина

Журналиста Романа Доброхотова, который является главным редактором The Insider, не допустили к участию в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Примечательно, что предварительно его аккредитовали на мероприятие, однако в последний момент изменили решение. Об этом сам Доброхотов написал на своей странице в Twitter.

Владимир Путин

"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали — неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина, — это почетно, я считаю. Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием", — с сарказмом отметил он.

Журналист добавил, что в допуске на пресс-конференцию ему отказала Федеральная служба охраны. Перед этим ее представители куда-то звонили и согласовывали вопрос, но все же решили отказать Доброхотову в посещении.

Роман Доброхотов business-vector.info

"Думаю, что кто-то согласовывал списки, а потом Песков (Дмитрий, пресс-секретарь Путина. — Ред.) посмотрел и решил не пускать", — цитирует его слова Telegram-канал "МБХ медиа Live".

По информации Telegram-канала "Медуза — Live", издание The Insider, которое возглавляет Доброхотов, совместно с Bellingcat публиковали расследования о Главном разведывательном управлении России. Именно 20 декабря должна выйти его очередная часть.

Как пишет "Дождь", эти расследования касаются отравления семьи Скрипалей представителями российских спецслужб.

Примечательно, что, по данным Telegram-канала Life Shot, в целом пресс-конференцию Путина разрешили посетить 1702 журналистам, что равно 34 полным плацкартным вагонам в поезде.

Количество журналистов, которые посетят пресс-конференцию Путина Telegram-канал Life Shot

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием) — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

Тааак, ФСО не пускает. Хотя аккредитация есть и в списках я есть. Куда-то звонят — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Доброхотова также опубликовало резонансное расследование о причастности ГРУ к крушению лайнера МН17 на Донбассе. Более того, Доброхотов заявил, что Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания относительно этого преступления.

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