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''С днем чекиста!'' В России разгорелся скандал перед пресс-конференцией Путина

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Журналиста Романа Доброхотова, который является главным редактором The Insider, не допустили к участию в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Примечательно, что предварительно его аккредитовали на мероприятие, однако в последний момент изменили решение. Об этом сам Доброхотов написал на своей странице в Twitter.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали — неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина, — это почетно, я считаю. Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием", — с сарказмом отметил он.

Журналист добавил, что в допуске на пресс-конференцию ему отказала Федеральная служба охраны. Перед этим ее представители куда-то звонили и согласовывали вопрос, но все же решили отказать Доброхотову в посещении.

Роман Доброхотов

Роман Доброхотов

business-vector.info

Новости
Пресс-конференция Путина: за что будет оправдываться президент России

"Думаю, что кто-то согласовывал списки, а потом Песков (Дмитрий, пресс-секретарь Путина. — Ред.) посмотрел и решил не пускать", — цитирует его слова Telegram-канал "МБХ медиа Live".

По информации Telegram-канала "Медуза — Live", издание The Insider, которое возглавляет Доброхотов, совместно с Bellingcat публиковали расследования о Главном разведывательном управлении России. Именно 20 декабря должна выйти его очередная часть.

Как пишет "Дождь", эти расследования касаются отравления семьи Скрипалей представителями российских спецслужб.

Примечательно, что, по данным Telegram-канала Life Shot, в целом пресс-конференцию Путина разрешили посетить 1702 журналистам, что равно 34 полным плацкартным вагонам в поезде.

Количество журналистов, которые посетят пресс-конференцию Путина

Количество журналистов, которые посетят пресс-конференцию Путина

Telegram-канал Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Доброхотова также опубликовало резонансное расследование о причастности ГРУ к крушению лайнера МН17 на Донбассе. Более того, Доброхотов заявил, что Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания относительно этого преступления.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Пресс-конференция ПутинаОтравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Хуйло стареет и впадает в маразм. Заговаривается. Забывает заготовленные тексты и несёт отсебятину. Как с солсберийскими грушниками (они гражданские)).Поэтому прессухи хуйла интересны только для ватного быдла.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну и правильно сделали. А зачем туда идиотов пускать? Теперь ему из-за океана на Новый Год премию не заплатят, придется какое-нибудь новое расследование выдумывать. Главное тема есть, провокация Украины в Керченском проливе. Есть неподтвержденная информация, что этой операцией тоже лично Путин руководил, больше ведь некому.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зато там Ромка Цимбалюк вполне себе сидит в зале.Как он бедолага ещё в "Мордоре" том держится?)))Просто на контрасте - сколько там журналистов со всех уголков мира и России (и что немаловажно с Украины !) и недавняя подпольная пресс-конференция Ляксеича с своими карманными журналистами)
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