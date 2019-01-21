Абсолютно неважно, чем Рыбка занималась. Ее моральный облик не имеет значения, как и внешний вид, как и интеллект. Она имела связь с одним из самых больших преступников российского политического и бизнес поля, ею воспользовалась кремлевская мафия в своих внутренних разборках, она с радостью (или печалью) дала собою воспользоваться, но что-то пошло не так и теперь Дерипаска ей мстит, используя государственную машину репрессий.
РИА Новости
Анастасия Рыбка
У меня к ней лишь только одно чувство - равнодушие. Ни жалости, ни злорадства, ни интереса. Но когда я вижу, как флюгер оппозиционно-ориентированной прослойки российской интеллигенции начинает единодушно делать из нее чуть ли вторую Новодворскую, то мне хочется спросить - насколько низко вы все можете еще пасть?
1. Возьмем вашу же страну. У вас по стране сидят сотни политзаключенных за посты/репосты/пикеты/протесты/общественную деятельность. Их имена никому неизвестны, они не были замешаны ни в каких скандалах, не мелькали в желтой прессе - они обычные люди, которые были репрессированы этим диктаторским режимом, брошенные один на один с системой. Кого-нибудь интересует их судьба?
2. Ваша страна 5-й год убивает украинцев, ведет разрушительную войну на уничтожение сопредельного государства, у вас в заложниках сидят десятки украинцев. Где ваши голоса?
3. Ваша страна аннексировала Крым. Крымские татары ежедневно подвергаются обыскам и арестам. Де-факто происходит депортация целого народа. Где ваше чувство сопричастности и сострадания? Где ваши заявления?
Вам предоставить список из сотен фамилий украинских и крымскотатарских узников? Если не читаете мою страницу, то напишите, я с удовольствием дам вам имена. Только никому это не надо.
А Рыбку защищать - удобно и безопасно. Надо ведь поддерживать реноме моральных авторитетов, противоборствующих этому безнравственному режиму, правильно? Такие рефлекторные подергивания: "Мы же вроде, как в оппозиции к такому ходу вещей, надо бы напомнить о себе и воззвать к справедливости, а то еще подумают, что мы точно такие же, как и все". Да, вы точно такие же, как и все. Вы даже хуже, потому что лицемеры. Уводите в сторону смыслы, сдвигаете правду, заменяя ее муляжами, старательно не замечаете главного, демонстративно подчеркиваете второстепенное. Хорошо работаете на Рейх, продолжаете в том же духе. Рыбку им Жаль. Жалко у пчелки. Клоуны на манеже, разменивающие миллион по рублю. Противны.
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