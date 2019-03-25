Рядом с трупами: в России в морге нашли тонны детского питания. Фотодоказательства

В российском городе Югорск в морге нашлось несколько тонн коробок с детским питанием.

Об этом сообщил местный депутат Антон Пантин: вместе с сотрудниками полиции он поучаствовал в осмотре помещения по сигналу одного из жителей, сообщает "URA.RU".

"Деятельность в здании продолжается. Морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке", — подчеркнул он.

На месте уже побывали представители местных правоохранительных органов, которые произвели осмотр помещения.

Городские власти утверждают, что ничего не знали, и активно ищут крайнего в этой истории.

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