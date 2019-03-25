|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Рядом с трупами: в России в морге нашли тонны детского питания. Фотодоказательства

1.3тЧитать материал на украинском

В российском городе Югорск в морге нашлось несколько тонн коробок с детским питанием.

Об этом сообщил местный депутат Антон Пантин: вместе с сотрудниками полиции он поучаствовал в осмотре помещения по сигналу одного из жителей, сообщает "URA.RU".

"Деятельность в здании продолжается. Морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке", — подчеркнул он.

Новости
В Киеве недостроенная больница стала ''моргом'' для мужчины

На месте уже побывали представители местных правоохранительных органов, которые произвели осмотр помещения.

Рядом с трупами: в России в морге нашли тонны детского питания. Фотодоказательства
Рядом с трупами: в России в морге нашли тонны детского питания. Фотодоказательства
Рядом с трупами: в России в морге нашли тонны детского питания. Фотодоказательства

Городские власти утверждают, что ничего не знали, и активно ищут крайнего в этой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители погибшего в зоне ООС на Донбассе Богдана Слободы на похоронах не смогли опознать тело 21-летнего украинского военного.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения