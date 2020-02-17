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17 февраля • обновлено в 10:23
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Как в 1918: русское государство находится на грани краха

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Независимые интернет-публицисты, рассуждающие о зверских приговорах по делу "Сети", вспоминают сталинский террор 30-ых годов... А кремлевские пропагандисты, говоря об изменениях в Конституции, подчеркивают исторический и выдающийся характер предстоящих изменений… Заметная часть общества, озабоченная тем как свести концы с концами, молча наблюдает за происходящим… Можно ли эти разноплановые сюжеты свести в целостную картину нашей реальности, можно ли прочертить траекторию будущего движения нашей страны? Давайте попробуем…

С точки зрения крайне узкой номенклатурной верхушки, успехи, достигнутые в управлении государством грандиозны: в РФ воссоздана и перевооружена мощная армия, потенциал которой признают обеспокоенные соседи; внутри страны силовики, политическая полиция и нацгвардия контролируют, ограничивают и перенаправляют в нужное русло протестные акции, проникая во все оппозиционные структуры; верхи обеспечили себе уровень доходов, немыслимый ни в одной западной демократии; заметной части общества геббельс-ТВ навязало перевернутую картину мира, где самый страшный палач – Сталин, превративший наш народ в пушечное мясо, предстает главным героем и отцом победы…

С точки зрения активной и даже не очень активной части общества правомерна совсем иная картина реальности. Мы знаем, что из года в год снижается наш жизненный уровень, растут налоги и поборы, падают доходы. Мы знаем, что население России вымирает и сокращается, нынче эмиграция гораздо выше, чем в годы Гражданской войны. Экономика, реальное производство сворачиваются. Миллиарды долларов безвозвратно пропадают из-за недостроенных и неправильно построенных газопроводов, из-за вынужденного возвращения долгов и необходимости признавать решения международных судов. Здравоохранение разрушено, экология – чудовищна. Добавим внешнюю изоляцию и санкции. Россия ввязывается во все новые войны, которые объявляются "не существующими" или временными, причем количество в них погибших и искалеченных засекречено…

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Между тем, власть не вполне понимает, что разрыв между Кремлем и народом становится все острее. Характерно, что мастер политического троллинга В. Жириновский предложил ввести новый пост "верховного правителя". Удивительно, что незнающий нашу историю пресс-секретарь Песков ответил – мы рассматриваем все варианты и все предложения. Поясню, что А.В. Колчак вступая в должность верховного правителя (в ноябре 1918 года), с горечью признавал – я вынужден принять это пост, когда русское государство находится на грани краха, институты управления разрушены и идет гражданская война. Не понимая и не желая этого, Песков повторил признание адмирала…

О пространстве гражданского протеста. На что способно гражданское общество? Опишу два реально существовавших полюса нашей недавней истории. Первый – т.н. "блокадный Ленинград". ("Т.н." потому, что даже в самый сложный период обороны Дорогу жизни перерезать никто не смог). В полузакрытом городе почти 1 миллион человек умер с голода. И это в ситуации, когда склады были забиты продовольствием и содержали запасы не менее чем на 20, а чаще - на 30 суток! Добавлю, что благополучно пережили блокаду 60 тысяч армейских и НКВД-шных лошадей, питавшихся калорийным жмыхом и отрубями. Люди падали и умирали от полного истощения рядом с ни в чем себе не отказывавшими обитателями Смольного и других центров власти, рядом с конюшнями и продскладами, но бунта, протеста и требования восстановить элементарную справедливость, увы, не прозвучало.

Другой полюс гражданской активности – набитый узниками послевоенный ГУЛАГ. Вслед за смертью Сталина, весной и летом 1953 года здесь вспыхнуло два мощных восстания – в Воркуте и Норильске. Протестовали все заключенные, но организовывали бунт - власовцы, бандеровцы, лесные братья. Воркута и Норильск заставили Н.Хрущева срочно прекратить репрессии и начать демонтаж системы лагерей.

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Что происходит сегодня? В какую точку нас завел режим и в каком пункте протеста находится нынче наше общество? Если измерять не "продскладами", а долларами, то уровень поляризации между богатыми и бедными в нынешней России не имеет аналогов в мире. Назову другую цифру – более 500 млрд. долларов в год выводится из страны и бесследно исчезает в ходе экспортных, внешнеторговых операций. Не знаю, сколько западных политиков куплено на эти деньги, но знаю, что средняя российская семья из 4-х человек недополучает ежегодно почти 1 миллион рублей! И в таком положении ни 4 миллиона бомжей, ни десятки миллионов тех, кто ограблен и живет ниже уровня бедности, ни миллионы прозябающих в непригодных для проживания полуразвалинах и бараках, ни обманутые дольщики, все еще не смогли скоординировать свой протест…

На что способна в этой ситуации власть? Она повторяет то, что уже звучало. Как писал А. Солженицын, в 30-ые годы врагом народа стал сам народ. А сегодня в заключение попадает не деморализованное и коррумпированное отребья, а люди совести и чести, молодежь, выходящая на мирные протесты. Самые бескорыстные и порядочные люди получают клеймо "экстремист" и "иностранный агент".

А причем здесь конституция, скажет читатель? Не пора ли автору закончить с "вокруг да около"? Согласен, заканчиваю.

… В 30-ые годы "отец народов", он же "нарушитель ленинских норм партийной жизни, виновный в организации незаконных массовых репрессий" боролся не только с народом, а конкретней - с кулаками и подкулачниками, с собирателями колосков, с вредителями, иностранными шпионами, с троцкистами и бухаринцами и прочая, и прочая, и прочая. Он боролся с врагами, проникшими в саму власть, включая высшие ее уровни. А изменения в конституции? Они направлены, это отмечают все независимые комментаторы, на увековечение власти первого лица. Но этот вывод необходимо дополнить небольшим уточнением – латание основного закона еще жестче подчинит все ветви и всех носителей управления первому лицу лично – и судей конституционного суда, и министров и губернаторов…

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И если нынешние башни Кремля, порой, немного пошатываются, то скоро такие колебания станут невозможны. Система достраивается так, что если народ кем-то недоволен, то порождающего недовольство пересаживается выше – из министра в советники. А вот если недоволен сам "верховный", то провинившийся, без промедления, отправляется вслед за Улюкаевым. Точнее, в новой системе "Улюкаевы" появиться просто не смогут…

А что будет дальше? Это покажут не странные зимние песни соловья, это покажем мы сами!

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Тема
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Место
Россия
Тег
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