Судя по всему, Путин лично договорился с коронавирусом и он согласился покинуть Россию. Я, конечно, имею в виду вирус, а не Путина, который, как известно, навсегда. Первой откликнулась статистика. Как только Путин отменил нерабочие дня, число инфицированных Covid-19 стало снижаться.

В администрации президента тут же подсуетились и наметили на 24 июня провести голосование по поправкам в Конституцию и в тот же день учинить парад Победы. То есть, вы представляете, два таких события в один день? Это же будет такой праздник, который ничто не должно омрачить. Естественно, к этому времени подведомственная популяция должна забыть о какой-то там пандемии и о такой мелочи как Covid-19.

Этому забвению могут помешать сущие пустяки. Например, то, что люди продолжают заболевать и умирать. Но на этот случай у власти есть специально обученные люди, которые всё всем объясняют. Главным представителем Covid-19 по России назначен телевизионный доктор и большой друг Владимира Соловьева Александр Мясников. Ну, это тот, который заявлял, что коронавирус из России уйдет к середине апреля и вообще, он не опаснее сезонного гриппа.

Сегодня доктор Мясников заполонил медиа пространство России со своими гипнотическими сеансами, в каждом из которых он призывает не поддаваться панике и вообще не обращать внимания на такие пустяки, как коронавирус.

"Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут", — c оптимистическим задором утешил россиян доктор Мясников в стриме Соловьев Live. А в интервью Екатерине Котрикадзе на канале RTVi доктор Мясников дал развернутое объяснение, почему россиянам не следует бояться коронавируса, поскольку у нас тут припасено "русское чудо" и вообще, мы любим гречку. Вот послушайте:

"Так вот, у нас абсолютное русское чудо. И чем иронизировать и кричать, что мы все подделали, надо подумать, почему. Потому что это поможет всему миру. Вы поймите. Если у нас в 10 раз меньше смертность при таком же количестве заболеваний, ну просто подумайте. Если мы сейчас на 3 или 4 месте в мире по инфицируемости — ок, мы инфицированы. А почему мы не умираем? Почему у нас тяжелых нету? Мы ведь ничего не делаем в больницах того, что не делают американцы, французы и итальянцы".

А вот и разгадка "русского чуда":

"Может, это просто наша национальная любовь к гречневой каше? Мы съели гречневую кашу — наш микробиом реагирует так. А микробиом любого человека — это часть его естественного иммунитета. Это в плане шутки, но это такая шутка. Поэтому о русском чуде надо задуматься. Потому что, может быть, спасение всего мира от коронавируса лежит именно в разгадке этого русского чуда".

Что касается "русского чуда", то оно действительно, существует, тут "доктор" Мясников прав. Только причины его все-таки не в гречке, а в суверенных особенностях русской арифметики.

Эти особенности внезапно стали обнаруживаться повсеместно. Сначала в Дагестане. В республике по официальной статистике умерло от Covid-19 Covid-19 30 человек, а республиканский Минздрав признал гибель 40 врачей, заразившихся и погибших во время пандемии. Поскольку погибшие врачи – часть общего числа погибших, то получается, что по правилам суверенной российской арифметики часть может быть больше целого…

Статистика по погибшим от коронавируса безымянная, поэтому ее невозможно проверить эмпирическим путем. Статистика погибших от коронавируса врачей именная. И вот эта статистика, составленная врачами в мемориальном "Списке памяти" и верифицированная "Медиазоной" подтверждает гибель от вируса 186 врачей.

Если сопоставить это число с официальными данными погибших от Covid-19 в России, то получится, что каждый 15-й умерший от вируса в России – это врач или медицинский работник. Что в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сопоставимых с Россией по масштабам эпидемии. Этому может быть только два объяснения: либо российские медики полностью лишены средств индивидуальной защиты и вдобавок ведут себя как самоубийцы, либо официальная статистика просто лжет.

Первая версия была бы похожа на правду, если бы разница в долях погибших врачей составляла несколько процентов, или даже несколько десятков процентов. Но поскольку речь идет о различиях на порядок, то тут возможно только одно объяснение: ложь. Чудовищная ложь, скрывающая гибель от Covid-19 десятков тысяч людей под видом смертей от "внебольничной пневмонии" (дивный термин, диагностирующий болезнь в привязке к месту – как, например, "внеквартирный менингит", или "комнатный инсульт")…

Российская власть в данный момент пытается решить несколько взаимоисключающих задач: провести с помпой голосование по поправкам, совместив его с праздником победобесия, запустить наиболее выгодные коммерческие проекты в строительстве и промышленности и не допустить совсем уж массовой гибели россиян, чтобы трупы не валялись на улицах, омрачая предстоящие праздники. Да, и еще Собянину и многим силовикам очень понравился концлагерный режим, при котором власть теперь окончательно может абсолютно все. Поэтому с отменой "режима самоизоляции" в Москве Собянин будет тянуть до последнего…

Что касается "русского чуда", то оно действительно существует. Это совершенно уникальная способность российской власти и ее обслуги к беспредельной лжи и к умению этой власти из всех возможных вариантов решения проблемы выбирать самый худший и бестолковый.

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