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12 февраля • обновлено в 21:56
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"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

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В России женщины устроили застолье на снегу на спящем ребенке. Зимой посреди улицы мамаши положили на землю девочку закутанную в одеяло, а сверху разложили закуску и бутылки с алкоголем.

Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Twitter. Однако он отметил, что сомневается – настоящий это ребенок или игрушка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Просто Россия. Просто бухают. Просто ребенок. Настоящий младенец или манекен не скажу. Хотя даже от такого фото рвет на части от того, что происходит запоребриком", –написал он.

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Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

twitter.com/Shtirlitz53

Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

twitter.com/Shtirlitz53

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что, похоже, на фото все-таки настоящий ребенок. Люди шокированы поведением женщин.

"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке
"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке
"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке
"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке
"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке
"Русский младенец под бехеровку - вкуснятина!" Мамаши из РФ шокировали фото с застольем на спящем ребенке

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве неадекватная пассажирка устроила истерику в такси. Девушка била и оскорбляла водителя.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
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