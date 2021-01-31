Очень хотелось написать – русский бунт, жестокий и беспощадный, но не получается. До бунта еще далеко и не факт, что он вообще состоится. Неделю назад за свободу Навального на протест вышло по всей России около 150 тысяч человек, на этот раз почему-то меньше. Впрочем, речь не об этом. Кто-нибудь помнит митинги и протесты в 3-м Рейхе – Германии 1935-41 гг.? На память что-то ничего не приходит. Так вот. Сегодня в России есть все 5 основных признаков фашизма, которые имели место тогда в Германии. Да, Россия стала неофашистским государством.

Можно ли сменить власть в таком государстве посредством протестов? Кто-то считает, что можно, однако есть очень большие сомнения по этому поводу. Такие режимы изменяются только извне и не обязательно посредством военных действий. Чего можно добиться протестами? Можно добиться больницы и лагерей, а кое-кому популярности. Каким образом можно свалить такой режим? Жестокими санкциями и политическими ограничениями стран Запада. Помогут ли протесты внутри России введению таких санкций? Вполне возможно, хотя главным движущим аргументом для Соединенных Штатов является вмешательство России в их выборы и захват Россией близлежащих территорий – Крыма и Донбасса, а не аресты гражданских активистов внутри страны.

Теперь самое интересное о "герое нашего времени". Чтобы стать героем, надо прогреметь на весь мир, как это было со Скрипалями, хотя они никакие не оппозиционеры. Есть только один способ этого достичь – покушение на жизнь оппозиционера, который представляет "наивысшею степень опасности для режима". Каком образом это можно сделать на территории России? Да, любым. Либо "отстрелом", как это произошло с генералом Рохлиным, готовившим в 1998 году военный путч с целью убрать олигархов и провести демократические выборы, когда инсценировали домашнюю ссору. Либо отравлением, как Литвиненко, Патаркацишвили и других. С "отстрелом" - опасная игра, если надо не убрать человека, а сотворить героя. Пуля – дура. Стрелять в ногу это не покушение, а в голову может иметь фатальный исход. С отравлением тоже непросто, потому как надо подобрать яд и рассчитать его дозировку, чтобы герой не оказался на том свете. В арсенале ФСБ есть яды, один грамм которых убивает мгновенно и его не распознать.

Согласно официальной версии - нашего героя "заказал" сам Путин. После чего Лубянка создала целую бригаду, чтобы выполнить это задание. Задание бригада офицеров ФСБ успешно завалило. Герой оказался в Германии, на одежде и бутылке с водой обнаружили БОВ (боевое отравляющее вещество) Новичок и это возымело сильное воздействие на умы обывателей и политиков Запада. Герой выжил и вскоре начал раздавать интервью, словно он всю жизнь к этому готовился. Более того, герой позвонил в справочную ФСБ и там ему дали мобильные телефоны отравителей, который как ни в чем ни бывало продолжали работать на Лубянке и даже получили почетные грамоты за провал этой сверхсекретной операции. Они и поделились с героем своими впечатлениями.

Оставаться в Германии после полного выздоровления (хотя Скрипали лечатся до сих пор) было чревато потерей имиджа "героя" и безальтернативного лидера всей российской оппозиции и, не исключено даже, – преемника президента. Надо лететь домой с "победой", готовясь к аресту и дальнейшей борьбе с узурпаторами власти. Понятно, что герой не самоубийца и абсолютно верил в безопасность своего возвращение. Чтобы усилить эффект возвращения домой после мощного пиара на Западе, где очень любят сенсации любого рода и этим живут, требовалась вишенка на торте. Этой вишенкой стало расследование Бориса Немцова 2011 года о дворце Путина в Геленджике, которое герой конвертировал в красиво смонтированный видеоролик. Герой нашего времени попал в VIP-камеру СИЗО Матросская тишина, откуда передал воззвание к народу, обходя все преграды цензуры и надзора: "Расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки… Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику… помня о своих правах и забыв о своем страхе. Выходите и дальше, ничего не бойтесь. Никто не хочет жить в стране, где царят произвол и коррупция. На нашей стороне большинство. Давайте разбудим его. Ваш Алексей Навальный".

Назавтра он получил весточку от своей жены:

"Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут - и свобода,

Нас примет радостно у входа

И братья меч нам отдадут".

Тех, кто сидел в СИЗО Матросская тишина, не оставляют мучить какие-то внутренние фантомы, им хочется ущипнуть себя и убедиться – не сон ли это? Мы живем настоящим, никто уже не помнит прошлое героя нашего времени, где случались совершенно фантастические вещи – освобождение по протесту прокурора на следующий день после приговора Кировского суда и получении реального лагерного срока. Единственный случай на всю Россию до сих пор! После чего партия Единая Россия так расчувствовалась, что не могла отказать нашему герою в поддержке и получении мандата кандидата на выборы в Мэры Москвы 2013 года. Как благодарность за такую поддержку стал "крымский бутерброд" и отказ участвовать в протестах против войны России с Украиной. В реальной политике это называется "конформизм", в российской – "гибкое мышление". Чем сильнее ветер, тем больше гнешься. Иначе не выжить.

"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".