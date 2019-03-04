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"Русских не осталось": в РФ запаниковали из-за прогноза РПЦ

6.3тЧитать материал на украинском

В России вызвало ажиотаж заявление священника РПЦ о том, что в стране полностью исчезнут россияне до 2050 года.

С таким заявлением выступил накануне председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. В Telegram-канале "Православная политика" появилась реакция на такой прогноз.

"Вот уж все раскричались насчет того, что русских к 2050 году не будет... Да их уже почти нет. Где эти русские? Бабы, которые полуголыми ходят по улице? Мужики, которые в воскресенье утром вместо службы идут то в кабак похмеляться, то в фитнес-клуб тело свое "совершенствовать"? Молодежь, "берегущая себя"? Старики, сутками пялящиеся в сериалы?" — написано в сообщении.

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"Русский народ создан православием, и даже в 50-е годы, несмотря на весь госатеизм, русские вели себя как православные люди. И отечеству служили, и семьи прочные строили, и чистоту хранили: внутреннюю и внешнюю. Сейчас таких — один из ста", — отреагировали на слова священника РПЦ.

"Русских не осталось": в РФ запаниковали из-за прогноза РПЦ
Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

Девятка.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты НАТО обнародовали исследование, согласно которому число жителей России к 2035 году сократится примерно на 11 миллионов.

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Место
Россия
Тег
РПЦ
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Шо ви уже так паникуете на сквозняках,вы лучше на России любого мордвина,чеченца,приднестровца донбасца,нанайца,коряка,тувинца или осетина спросите кто он такой так он вам скажет на чистом русском языке э-э мая русска однако, или попросту,русске мы нашальнике,а вы паникуете; )
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3
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапы всегда были засранцами по жизни и говнюками в душе. Так что поп кацапский пусть не брешет об их чистоте в прошлом. Как были уродами ордынскими, такими и остались
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Levitsky Valery, А уж насчет "прочных семей" у кацапов, так заткнул бы этот поп свою пасть -- это ж в кацапстане повсеместно практиковалось снохачество, это ж в кацапстане целые деревни были поражены сифилисом (как и кацапский вошдь Ленин, который трахал Инессу Армант и брезгал своей Надюшенькой Крупской). А "крепкому семьянину" графу Толстому так целой деревни не хватило чтоб натрахаться
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минин евген
минин евген
хуяссе! "русский народ создан православием" люди размножаются половым путём, растения - почкованием, амебы - делением, а кацапьё - православием создаётся. жесть!
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