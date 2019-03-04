"Русских не осталось": в РФ запаниковали из-за прогноза РПЦ

В России вызвало ажиотаж заявление священника РПЦ о том, что в стране полностью исчезнут россияне до 2050 года.

С таким заявлением выступил накануне председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. В Telegram-канале "Православная политика" появилась реакция на такой прогноз.

"Вот уж все раскричались насчет того, что русских к 2050 году не будет... Да их уже почти нет. Где эти русские? Бабы, которые полуголыми ходят по улице? Мужики, которые в воскресенье утром вместо службы идут то в кабак похмеляться, то в фитнес-клуб тело свое "совершенствовать"? Молодежь, "берегущая себя"? Старики, сутками пялящиеся в сериалы?" — написано в сообщении.

"Русский народ создан православием, и даже в 50-е годы, несмотря на весь госатеизм, русские вели себя как православные люди. И отечеству служили, и семьи прочные строили, и чистоту хранили: внутреннюю и внешнюю. Сейчас таких — один из ста", — отреагировали на слова священника РПЦ.

Дмитрий Смирнов Девятка.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты НАТО обнародовали исследование, согласно которому число жителей России к 2035 году сократится примерно на 11 миллионов.

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