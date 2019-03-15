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"Русских не люблю!" Путинский депутат сделал скандальное заявление. Видео

3.7тЧитать материал на украинском

Депутат парламента Чечни от "Единой России" (партия президента РФ Владимира Путина), бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев заявил, что не любит русских.

Об этом политик сказал в прямом эфире в Instagram, видео с его признанием опубликовал в Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Я падишах моего народа — чеченец. С русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Никакому русскому не сдавался. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я — сын Ичкерии!" — сказал Ханбиев.

Магомед Ханбиев

Магомед Ханбиев

ТАСС

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На сайте чеченского отделения "Единой России" говорится, что Магомед Ханбиев является членом фракции партии власти в парламенте Чечни, а также входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Награжден орденом Кадырова, орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России депутат Госдумы от "Единой России" вызвал скандал своим советом.

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Место
Россия
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
а о чём с ними разговаривать? их заталкивать обратно в рашку, как только вылезают. тупикоая ветвь гомо сапиенса - гомо совсемнесапиенс.
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вованов вован
вованов вован
Ну ка хохлики дайте мне ссылку на это признание в сетях Интернета, Навальному уже мало кто верит. Жду.
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Nemo Александр
Nemo Александр
вованов вован, ну ка, лапоть, иди ка ты в припрыжку на... Тебе надо - ты и ищи. Не веришь Навальному - опровергни его информацию.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Неблагодарный!!! Они ему и деньги, и минет, а он их не любит...
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