"Русских не люблю!" Путинский депутат сделал скандальное заявление. Видео

Депутат парламента Чечни от "Единой России" (партия президента РФ Владимира Путина), бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев заявил, что не любит русских.

Об этом политик сказал в прямом эфире в Instagram, видео с его признанием опубликовал в Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Я падишах моего народа — чеченец. С русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Никакому русскому не сдавался. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я — сын Ичкерии!" — сказал Ханбиев.

Магомед Ханбиев ТАСС

На сайте чеченского отделения "Единой России" говорится, что Магомед Ханбиев является членом фракции партии власти в парламенте Чечни, а также входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Награжден орденом Кадырова, орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

— Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.

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