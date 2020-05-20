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20 мая • обновлено в 12:12
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Русские будут валить все на Путина, как немцы на Гитлера

11.2т

В Москве психологически готовы к "обнулению" Путина как показал экстренный визит в Берлин 13 мая Дмитрия Козак, кремлёвского куратора по Украине, но хотят обсудить детально условия.

Взглянем повнимательней на события 13 мая. В этот день Ангела Меркель выступала в Бундестаге и отвечала на вопросы депутатов. В ходе этой беседы Меркель произнесла знаменитую речь о том, что она всеми силами старается сохранять хорошие отношения с РФ, но российские спецслужбы взломали в 2015 г. её электронную почту, оба ящика, и так далее. Не буду пересказывать речь Меркель, она в тот же день вошла в топ новостей мировых СМИ.

В то время, когда Меркель выступала в Бундестаге, в Берлине приземлялся самолёт из специального лётного отряда "Россия" при Управление делами президента РФ. Эти самолёты вылетают официально за пределы РФ лишь с разрешения Путина или Шойгу. В данном случае требовалось ещё и разрешение канцлера Германии, поскольку на рейсе был один, но специфический пассажир – упомянутый Козак, вход, въезд и влёт которому на территорию ЕС категорически запрещён. На утро 13 мая такое разрешение от Германии у Козака было в порядке экстренного исключения.

Получить его Кремль мог самое позднее 12 мая. Разумеется, если отбросить версию, что в полночь с 12 на 13 мая Путин звонил Меркель и убеждал её впустить и принять Козака, поскольку он должен сказать или передать лично ей нечто крайне важное, иначе всё пропало и планета сойдёт с орбиты.

Естественно, всё было прозаичней. Разведка РФ знала о содержании будущей речи Меркель и доложила Кремлю. Вероятно, немцы и сами постарались, чтобы она стала известна русским заранее. Кремль не мог отменить речь Меркель, но сделал ей такое интересное предложение, что она согласилась впустить Козака в порядке исключения.

У Кремля есть Лавров, который не под санкциями и другие персонажи, но Москва почему-то настояла, что лететь должен именно Козак. Пиар-составная понятна, Кремль мог бы сказать, вот видите, когда надо, европейцы делают исключения и раздуть всё до размеров очередной крупной победы.

Года два назад так бы и было, но сейчас эту карту в РФ толком даже и не разыграли. Очевидно, что предложение, которое Козак отвёз в Берлин, ближе к капитуляции, чем к победе, а потому не до "белого шума" в СМИ. Из содержания этого предложения и третья причина, почему полетел Козак, а не Лавров. Стандартная операция прикрытия. Козак ответственный за переговоры с Украиной и легко утверждать, что он летал говорить об Украине и только об Украине, что тот сразу 13 мая и сделал в интервью "России-24".

Но канцелярия Меркель до сих пор молчит и не подтверждает это, давая понять, что говорили не столько об Украине, как о России, чем сильно нервирует Кремль. Нервирует так, что российский "Интерфакс" через пять дней после встречи сообщил, что по данным его источника в канцелярии Меркель её советник Ян Хеккер говорил с Козаком только об Украине и ни о чём другом. Москва лезет вон из кожи, чтобы убедить всех, что Козак в Берлин летал лишь для того, чтобы в который раз за шесть лет поговорить с кем-нибудь из канцелярии Меркель о надоевшей и всеми забытой Украине.

Если бы в Берлине на фоне речи Меркель и через две недели после решения Германии о том, что "Северный поток-2" будет работать по общим правилам Евросоюза, появился бы экстренно Лавров, то было бы ясно, зачем он прилетел. Спасать Россию от чего-то большего, чем крупный шпионский скандал. В декабре 2019 г. Меркель уже высылала двух дипломатов РФ из-за их причастности к убийству гражданина Грузии в Германии. Была и высылка по "делу Скрипаля". Но никто из Москвы в Берлин из-за этого экстренно не летал. В 2018 г. Германия также поднимала тему о взломе "грушниками" баз данных Бундестага, но Кремль тогда отреагировал в стиле: "Можем повторить" и уполномочил Марию Захарову заявить: "Мы только раз взломали бундестаг – в 1945 году, когда освобождали Берлин от нацистов. Тогда он назывался Рейхстагом".

Теперь в Берлин экстренно мчится Козак и там его милостиво соглашаются принять и выслушать, несмотря на санкции. Явно, Козак должен был говорить не о датах обмена пленными или новых точках разведения войск на российско-украинском фронте, – это темы для бесед в Минске, а не в Берлине. То, сколь Москва активно наводит тень на плетень, лишь подтверждает это.

О чём говорил Козак можно судить по тому факту, что после его поездки в Берлин из Киева прозвучало: нам не принципиально, в какой последовательности Россия вернёт оккупированные территории. Можем начать и с Крыма, а закончить районами Донецкой и Луганской областей. Дмитрий Кулеба отнюдь не лукавил, когда 14 мая сказал, что МИД Украины в курсе того предложения, которое Козак привёз в Берлин.

Подтверждением, что в курсе стала не только сразу заявленная готовность Кулебы и Ермака вылететь в Берлин, но и интервью Алексея Резникова, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он 18 мая через "Интерфакс" передал Кремлю, что воду в Крым подавать не будем и пообещал новую, и не в Минске, площадку для переговоров о процедуре возврата полуострова. Вновь зазвучали и голоса, что надо обратиться к Великобритании и США как гарантам Будапештского договора.

То, что Москва после оккупации и аннексии Крыма стала уверять, что она в Будапеште подписала не договор, а некую филькину грамоту, всего лишь примитивное жульничество постфактум, не освобождающее Россию от наказания. Подобные жульнические манёвры суды в нормальных странах обычно даже не разбирают. Не исключено, что площадкой для переговоров о порядке возвращения Крыма может стать по традиции Будапешт, тем более, что нынешнее правительство Венгрии относится к Москве благожелательно, если не подобострастно.

Объективно, чем больше будет площадок, где мир, якобы уставший от Украины, будет говорить об агрессивности и имперских поползновениях России, тем лучше. Так что, явно были не правы те кандидаты в президенты Украины, которые в 2019 г. хотели доказать, что они умнее Порошенко и обещали включить США, Великобританию, Китай, Индию, Польшу и ещё кого-то в переговорный процесс в Минске. Их пожелание отчасти может сбыться, но с точностью до наоборот, и Пекин осенью может стать ещё одной площадкой, где будут говорить по этой теме.

В начале 2019 г. в Пекине приняли экстравагантное решение о том, что Вторая мировая война в Азии закончилась 3 сентября, а не 2 сентября. До 2019 г. в Китае датой окончания её признавали 2 сентября, но в прошлом году руководство компартии решило подправить слегка историю. В 2020 г. в этом его неожиданно поддержала Москва, где любят кричать о том, что переписывание истории недопустимо, понимая под этим разоблачение мифов.

Вполне очевидно, что в Пекине хотят отметить 75-летие окончания войны с размахом, превосходящим московские парады, и тоже на своих условиях, подобно тому, как Сталин изменил дату окончания Второй мировой в Европе с 8 мая на 9 мая. В Пекине планируют на 3 сентября большой съезд глав иностранных государств и их коллективное стояние на мавзолее Мао Цзэдуна на военном параде. Этой акцией китайские коммунисты намерены достичь ряд собственных целей и Трамп на неё будет приглашён. У Кремля, похоже, было подозрение: "старший брат" может Путина на неё не пригласить. В Москва подсуетились и перевели дату окончания войны в китайскую версию, чтобы пригласили уже наверняка.

В Москве суетятся, поскольку опасаются, что большое собрание 3 сентября в Пекине может стать неформальным разговором на тему: что делать с РФ, а китайская бюрократия может по ошибке отправить приглашение Путину не на тот адрес. Виновные, разумеется, будут наказаны, но потом. После 3 сентября Пекин вполне может стать ещё одной новой площадкой после Минска, где будут обсуждать Россию.

Экстренный визит Козака в Берлин вызван не только "Северным потоком-2" и речью Меркель, но и глобальной тенденцией к тому, что Россию будут бить всем миром за её преступления, совершённые не только в Украине. Поэтому в Кремле суетятся и пытаются договориться со всеми по отдельности, для чего предпринимают разные шаги, включая отправку военных вирусологов в Италию. Не исключено, половина Фонда национального благосостояния России ещё уйдёт на такие взятки.

Но экстренный визит Козака это также явный симптом понимания Кремлём, что такая дипломатия взяток себя исчерпала, и придётся что-то менять в самой РФ. Это "что-то" – политический режим. Образно говоря, ситуация воспроизводит типичный подход МВФ, который говорит: мы вам дадим деньги, но за это вы проведёте у себя, по крайней мере, либерализацию социума, если не хотите проводить его демократизацию. Можно назвать это стимулированием или принуждением деньгами автократий к эволюции в сторону демократии, а не к тоталитаризму или к абсолютной монархии. Россию стимулируют ещё также санкциями, и не только ими. Ничего не поделаешь, колесо Истории надо толкать, поскольку само по себе оно вращается слишком медленно.

Козак явно возил в Берлин не только принципиальное согласие Кремля на возврат всех территорий Украине, но и согласие на "обнуление" Путина под балет "Лебединое озеро". Кооператив "Озеро" тоже должен будет "обнулиться".

Других вариантов у РФ нет, и такое "обнуление" Путина вполне устраивает в ней всех. Русские спишут всё на Путина, подобно тому, как после 1956 г. репрессии и всё остальное списали на одного только Сталина или как немцы всё свалили на Гитлера. Как и немцы, они будут оправдываться, и говорить, что они маленькие люди и всего лишь выполняли приказы, и не знали, что "зелёные человечки", захватывавшие Крым, попали туда из РФ, а не с Луны.

Разумеется, никто им не поверит. Возможно, русские и тупые, но не настолько, чтобы не знать, что танки и "Буки" в угольных шахтах не стоят как в "Военторге", где они тоже не стоят на витрине. Не поверят, но по западной моде согласятся, что у русских может быть особая позиция и особый взгляд на всё и с ними надо дискутировать и переубеждать.

Такие дискуссии – отдельная тема недалёкого будущего, а пока всё лето Кремль будет вести непубличные дискуссии о порядке расплаты за свои преступления и сроках полного "обнуления" Путина. На России ещё будут ставить памятники майдановцам и Украине за то, что избавили её от автократии путинизма. Может и Трампу с Меркель памятник тоже поставят. Без "волшебного пенделя" из вне на России всё делается очень медленно.

Если в Кремле до осени не определятся с датой премьеры "Танец Путина и маленьких лебедят" и по другим вопросам, то после 3 сентября Россию ожидает очень неприятный для неё сюрприз в Китае.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Ангела Меркель Дмитрий Козак Сергей Шойгу Владимир Путин
Место
Россия
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