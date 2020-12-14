Руководителя компании, связанной с Минобороны России, нашли застреленным

В Подмосковье нашли застреленным исполнительного директора компании, отвечающей за авиационные тренажеры для министерства обороны РФ, 37-летнего Владимира Пасекунова.

Об этом пишет Telegram-канал MASH. У авиаконструктора – огнестрельное ранение в голову.

"Название "РАА Спецтехника" ничего не скажет случайному человеку. Однако эта компания играет важную роль в военной отрасли – создает, тестирует и развивает системы для тренировки боевых пилотов. Например, летчиков Су-27", – уточняется в сообщении.

Тело мужчины обнаружили в автомобиле "Мерседес GLЕ 4MATIC" на берегу реки Клязьма в деревне Майдарово. Здесь же найден травматический пистолет "Гроза" и 9-миллиметровые гильзы.

Информации о погибшем в сети практически нет, но есть его страница в Facebook.

Известно, что генеральным директором "Спецтехники" является отец погибшего – полковник в отставке Игорь Пасекунов.

Родился в 1962 году.

В 1984 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

В Вооруженных Силах РФ – с 1979 по 2003 год, дослужился до звания полковника.

В 1989 году получил звание кандидата технических наук, в 2000-ом – старшего научного сотрудника.

Ученый в области бортовых вычислительных машин и их программно-математического обеспечения.

После увольнения работал в ЗАО "РАА "Спецтехника" главным конструктором, с 2008 года – генеральным директором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о гибели владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь", российского олигарха Дмитрия Босова.

Олигарха нашли мертвым с огнестрельным ранением головы в собственном доме. По предварительным данным, он покончил с собой. Родные погибшего рассказали, что с начала пандемии он всегда носил пистолет с собой.