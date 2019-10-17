Руководил Путин: Россия испытала ядерное оружие

В России в рамках стратегических учений "Гром-2019" прошли пуски баллистических и крылатых ракет.

Учения состоялись под руководством российского президента Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме", — заявили в ведомстве, отметив, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Пуск был произведен со стратегических подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей. Они успешно поразили цели на полигонах "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

Владимир Путин RT

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей.

Также с территории космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета из ракетного комплекса "Ярс" — она поразила цель на полигоне "Кура". Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Еще одной частью учений стал запуск крылатых ракет стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-95МС на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура" на Камчатке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт заявил, что ядерную безопасность планеты подрывает Китай.

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