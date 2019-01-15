Рухнула крыша: в России произошло новое ЧП. Первые фото

В Новоузенске Саратовской области (Россия) обрушилась часть кровли средней школы №8 — 150 квадратных метров.

По предварительным данным, инцидент произошел в 8:40 по местному времени во вторник, 15 января, передает "Пятый канал".

Как рассказали представители экстренных служб, в этот момент в учебном заведении находились 117 школьников и восемь преподавателей.

"Пятый канал"

"Пятый канал"

В результате происшествия никто не пострадал, так как в кабинеты куски кровли не провалились.

Отмечается, что не так давно проводился капитальный ремонт крыши здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме. В результате ЧП погибло два человека.

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