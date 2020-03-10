В моменты катаклизмов полезно думать о вечном и главном. А в момент финансовых катаклизмов думать о вечном и главном поздно, надо было раньше. Так что же это за вечное и главное, о котором столь многие забыли?

(1) Если вы вложились в рынок, а он вырос - вы молодец. Но не пытайтесь повторять, может вдруг не получиться и все предыдущие удачи насмарку. Потому что на самом деле вы просто угадали.

(2) Плечо есть зло для инвестора и счастье для брокера.

(3) Умный инвестор покупает тогда, когда у всех сомнения и продает тогда, когда все уверены. Но и он иногда ошибается.

(4) Осторожный инвестор как правило входит в рынок последним - как раз перед падением, и выходит первым - как раз на дне.

(5) Не так важно, как сработает ваша стратегия при росте рынка. Важно, как она сработает в кризис.

(6) Если вам предлагают "диверсифицированный портфель", уточните, в чем суть диверсификации, и помните: 90% "диверсификаторов" понимают ее не как нейтральность к рынку, а как обилие разных бумаг.

(7) Рубль - зависит от нефти, и всегда зависел. И будет зависеть дальше.

(8) В плохой экономике может быть растущий рынок акций. Но недолго и нечасто. Инвестировать в плохой экономике надо только в разгар кризисов, в расчете на то, что она кризис переживет. Пережила - сразу выходим - будет новый.

(9) Перед лицом кризиса все акции равны - падение не связано с фундаментальными показателями.

(10) Хорошие компании могут терять 90% стоимости акций, но они платят долги. Если у вас портфель долгов с доходностью к погашению Х%, и в нем хорошие компании, вне зависимости от кризиса вы получите Х% к погашению.

(11) Любой кризис проходит. Инвесторы никогда ничему не учатся.

Вы спросите: "Зачем нам вся эта чушь, ты скажи, что делать?" Я скажу:

(1) Если вы слушали меня раньше, то уже давно, еще до января, продали все, что вы не хотели купить и все, что вам настоятельно советовали. То есть у вас много кэша, нет акций, вы инвестировали в консервативные портфели, вы не держите позиций в локальных валютах. Тогда - почти ничего пока не делайте. Подкупайте короткие долларовые и евровые долги хороших бизнесов - они немного подешевели и иногда можно их взять по хорошей цене.

(2) Если вы не слушали меня раньше - слушайте сейчас. Вы должно быть много потеряли в последние дни, но приобрели опыт. Запоминайте правила, написанные выше и помните - вслед за кризисом обязательно будет рост.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.